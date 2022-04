’t Moet maar zo goed niet zijn

Witloofsalade met witte pens, ranchdressing en druiven, pasta met amandelpesto en geroosterde bloemkool of een grandioze lobsterroll? The Messy Chef aka Jelle Beeckman onderwerpt ons met zijn nieuwste boek voor een derde keer aan zijn favoriete, originele gerechten. Inclusief het beste excuus voor een extra goeie portie.

Alle goeie dingen komen in drievoud. Zo lanceert auteur Jelle Beeckman The Messy Chef 3, zijn nieuwste kookboek. Met maar liefst 60 recepten die zo lekker zijn dat het haast zonde is dat er nog wat van overblijft en ons meteen een geldig excuus geeft om nog eens op te scheppen. Want Jelle kookt en eet volgens de goesting van de chef. En dat voelt als een welgekomen geschenk tussen de vele dieet- en vetarme gerechten! Adieu caloriemeter, welkom gezonde balans.





Taco met geroosterde zoete aardappel en feta

Dit heb je nodig

voor 4-6 kleine taco’s





Voor de tortilla’s

– 1 zoete aardappel

– olijfolie

– snuf zout

– 4-6 kleine tortilla’s

– 1 tl paprikapoeder (gerookt of gewoon)

– 75 g feta (afwerking)

Voor de chimichurri

– 15 g platte peterselie

– 15 g koriander (of bieslook)

– 1/2 rode ui

– 3 el olijfolie

– 1/2 tl grof zeezout

– 1 el balsamicoazijn

– chilivlokken/verse chili





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C.

Snijd de zoete aardappel in partjes, je hoeft hem niet te schillen. Wentel de partjes in olijfolie, kruid met gerooktepaprikapoeder en een snufje zout. Zet 20 minuten in de oven (boven- en onderwarmte) en daarna nog 1 minuut onder de grill.

Snijd de peterselie en koriander fijn. Snijd de rode ui in fijne blokjes. Meng alles met de olijfolie, het zeezout, de balsamicoazijn en chili.

Bak de tortilla’s even in een grillpan of gewone pan of leg ze kort in de oven. Beleg de warme tortilla’s met de zoete aardappel en de chimichurri en werk af met wat feta.