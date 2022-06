Succesvolle salades

Een goeie salade? Die balanceert volgens saladefreak Jess Damuck tussen smaken, texturen, vormen en kleuren. Met pure en verse ingrediënten. In haar nieuwste boek leert ze ons salades maken voor elk seizoen en introduceert ze smaakmakers, knapperig spul en andere dingen voor een gezonde en luchtige hap.

Het eerste boek van Jess Damuck is een puur genot om naar te kijken, in te lezen en uit te koken. Het staat vol praktische en soms ongebruikelijke oplossingen om salades te maken. Van de ingrediënten tot de voorbereiding, het op smaak brengen, de dressing en het opdienen ervan. Ze tipt salades voor een betere weerstand, een biefstuksalade voor een beter humeur en er staat zelf een QR-code in het boek die je naar haar Spotify-account brengt om maandelijks haar afspeellijst te beluisteren.





Rabarber en aardbeien met geroosterde boekweit

Dit heb je nodig

voor 4 personen

Vers

– 4 stengels rabarber

– 600 g aardbeien, de zoetste

– 1 tl versgeperst citroensap, of naar smaak

– 2,5 cm gemberwortel, geschild

Zuivel

– 240 ml zelfgemaakte ricotta of dikke yoghurt

Voorraadkast

– 2 tl honing

– 40 g geroosterde boekweitgrutten (kasha), verkrijgbaar bij biologische supermarkten

– een paar dunne plakken honingraat (optie)

– zeezoutvlokken





Zo maak je het

Voorbereiding: Snijd de rabarber in julienne of in zeer dunne reepjes en snijd de aardbeien in plakjes (of doormidden als ze klein zijn). Meng in een grote kom de rabarber met de aardbeien en honing. Voeg een klein beetje citroensap toe, ongeveer een theelepel. Rasp met een microplane (of een andere rasp) de gemberwortel boven de kom en hussel voorzichtig door. Laat de kom minstens 10 minuten staan.

Voeg samen en serveer: Verdeel de ricotta over een groot serveerbord of een schaal, schep hier het aardbeienmengsel op en bestrooi het fruit met boekweit. Leg de plakjes honeycomb erop als je die hebt, en bestrooi de salade flink met zeezoutvlokken.

Stylingtip: Gebruik een juliennesnijder om lange slierten van de rabarber te maken om het bord een verrassende opmaak te geven en veel volume te creëren waardoor dit gerecht er aantrekkelijk uitziet.





© Linda Pugliese

Asperges, doperwten en komkommer ‘cacio e pepe’

Dit heb je nodig

Vers

– 150 g gedopte verse (of diepvries) doperwten

– 2 snackkomkommers of 1 gewone komkommer

– 450 g asperges

– 1 citroen

– 1 teen knoflook

– 1 handvol rucola

Zuivel

– Parmezaanse kaas

– pecorino

Voorraadkast

– 60 ml extra vierge olijfolie, plus extra om te besprenkelen

– (koosjer) zout en versgemalen zwarte peper





Zo maak je het

Bereid: Breng water aan de kook in een kleine pan en voeg stevig zout toe aan het water. Vul een kom met ijswater en hang er een fijnmazige zeef in voor de doperwten. Voeg de doperwten toe aan het kokende water en kook tot ze knapperig zacht en felgroen zijn. Giet de doperwten af en leg ze in het ijswater.

Bereid voor: Snijd de uiteinden van de komkommer en schaaf de komkommer met een (y-vormige) dunschiller in lange linten. Leg de linten in het ijswater om knapperig te worden.

Verwarm het grill-element van de oven voor met het rooster op 10 cm afstand van het verwarmingselement in de oven geschoven.

Schil met een (y-vormige) dunschiller 450 gram asperges vanaf de onderkant tot de punt. Schil tot je niet verder kunt, snijd de houtachtige onderkanten van de asperges en gooi ze weg. Leg de asperges op een bakplaat met opstaande rand.

Bereid: Besprenkel de asperges met een beetje olie en breng ze op smaak met zout en veel zwarte peper. Hussel goed, zodat de asperges helemaal omhuld zijn. Gril de aspergelinten ongeveer 4 minuten tot ze net donker verkleuren.

Maak de citroen-knoflookvinaigrette: Meng in een grote kom het sap van 1/2 citroen met de olie en rasp de knoflook boven de vinaigrette.

Voeg samen en serveer: Giet de komkommer af, dep hem droog en voeg hem toe aan de vinaigrette in de kom. Voeg ook de rucola, asperges en doperwten toe aan de komkommer. Schep de salade op een serveerbord of -schaal. Rasp een ruime hoeveelheid Parmezaanse kaas en pecorino over de salade en roer alles door elkaar voordat je de eerste hap neemt. Snijd de overgebleven 1/2 citroen in partjes en serveer deze bij de salade.

Stylingtip: Je kunt met iedere geschaafde groente alles een beetje luchtiger opschudden door een verfrommelende en optillende beweging te maken terwijl je handenvol geschaafde groenten op het bord legt. Op deze manier krijgt het gerecht volume en slaat het niet plat.