Stralen op het strand

Badpak, bikini of een compromis tussen beide? Sereen of flashy? Verhullend of ronduit sexy? De badmode voor dit seizoen ligt helemaal in lijn met de trends in de bovenmode. Denk knallende kleuren versus minimalisme.

Het eendelige badpak blijft sterk vertegenwoordigd in het aanbod, in al zijn verscheidenheid. Van sportieve zwempakken met X- of Y-vormige rug tot figuur-flatterende modellen met ingewerkte beugels en corrigerende zones ter hoogte van de buik die je body wat gestroomlijnder doen lijken. Andere modellen met duizelingwekkende decolletés gaan dan weer de sexy toer op. Een belangrijke trend van het moment zijn de asymmetrische oneshoulderbadpakken, een elegant compromis tussen de strapless modellen en deze met schouderbandjes of met een haltersluiting.

Voor wie niet kan kiezen tussen een badpak en een bikini, is er de trikini, een hybride model waarbij het bovenstuk en het broekje verbonden zijn met een smal tussenstukje.

Liever sportiever

Nu het wat bloter mag in de mode, zien we dat de bikini’s iets zuiniger van stof worden. Zo laten de ietsiepietsie driehoeksbikini’s zich deels inspireren door de seventies, maar voegen ze er een sportieve, eigentijdse noot aan toe. Daarnaast scoren de ‘geklede’ bikini’s met hogetaillebroekjes nog altijd goed. Handig zijn de ‘hoger-lager’-modellen die voorzien zijn van stropjes opzij zodat je ze op verschillende manieren kan dragen.

Bikini’s worden weer iets zuiniger van stof

Liever sportiever? Een tankini, een combinatie van topje en slip, zit niet alleen comfortabel, maar laat ook toe om te combineren met bovenkledij, ideaal voor de weg van en naar het strand of om een terrasje mee te pikken. Je vindt ze zowel bij de badmodecollectie van lingeriemerken als bij de sportcollecties.

1/14 Zonnig geelBikini in ribbelstof (162 euro), van Empreinte. © Empreinte 2/14 Fluo kwastjesBeugelbikini met een hartvormig decolleté (89,90 euro) en seventies geïnspireerde rioslip met koordjes opzij en met fluo accenten (44,90 euro), van Marie Jo Swim. © Marie Jo Swim 3/14 Warme gloedEendelig badpak in warm oranje met diep decolleté (160 euro), van het Belgische label Alex Antwerp. © Alex Antwerp 4/14 Colourblocking versus effenStijlvol en sportief: eendelig badpak in felgroen en zwart (109 euro) en effen felgroene bikini (109 euro), van Maison Lejaby. © Maison Lejaby 5/14 KleurenclashEendelig badpak in een krachtig kleurencontrast van fel oranje en lavendelblauw (255 euro), van Marina Rinaldi. © Marina Rinaldi 6/14 Schouder blootOneshoulderbadpak met kleurig zigzagmotief (99,95 euro), van Anita. © Claus Brechenmacher 7/14 Kijk mama, zonder bandjesStrapless bandeaubikini (top 48 euro en broekje 35 euro) en strandlaken (53 euro), van Banana Moon. © Studio Bryce Thompson 8/14 Seventies 2.0Driehoeksbikini (435 euro) met sportieve sluiting, van Eres Paris. © Eres Paris 9/14 SchilderijtjeEendelig badpak (159 euro) met print van handgeschilderde bloemen en bijhorende pareo (126 euro), van Gottex. © Gottex 10/14 Strak in het badpakMarineblauw badpak met eenvoudig streepmotief in de taille (79,95 euro), van Rosa Faia. © Claus Brechenmacher 11/14 Tankini met kralenTankini (top 115 euro) en broekje (44,90 euro), van Prima Donna © Prima Donna 12/14 Tijdloze eenvoudElegante halterbikini in sereen wit met hogetailleslip (169 euro), van Max Mara. © Max Mara 13/14 Te land en te waterVan bovenkledij tot strandoutfit: bikinitop (49 euro), in combinatie met een stoere lederen rok (389 euro), van Samsoe&Samsoe. © Samsoe&Samsoe 14/14 FlowerpowerBikinitop met ingewerkte beugel (90 euro) en bijhorend broekje (40 euro), van Chantelle. © Chantelle 1/14 Zonnig geelBikini in ribbelstof (162 euro), van Empreinte. © Empreinte 2/14 Fluo kwastjesBeugelbikini met een hartvormig decolleté (89,90 euro) en seventies geïnspireerde rioslip met koordjes opzij en met fluo accenten (44,90 euro), van Marie Jo Swim. © Marie Jo Swim 3/14 Warme gloedEendelig badpak in warm oranje met diep decolleté (160 euro), van het Belgische label Alex Antwerp. © Alex Antwerp 4/14 Colourblocking versus effenStijlvol en sportief: eendelig badpak in felgroen en zwart (109 euro) en effen felgroene bikini (109 euro), van Maison Lejaby. © Maison Lejaby 5/14 KleurenclashEendelig badpak in een krachtig kleurencontrast van fel oranje en lavendelblauw (255 euro), van Marina Rinaldi. © Marina Rinaldi 6/14 Schouder blootOneshoulderbadpak met kleurig zigzagmotief (99,95 euro), van Anita. © Claus Brechenmacher 7/14 Kijk mama, zonder bandjesStrapless bandeaubikini (top 48 euro en broekje 35 euro) en strandlaken (53 euro), van Banana Moon. © Studio Bryce Thompson 8/14 Seventies 2.0Driehoeksbikini (435 euro) met sportieve sluiting, van Eres Paris. © Eres Paris 9/14 SchilderijtjeEendelig badpak (159 euro) met print van handgeschilderde bloemen en bijhorende pareo (126 euro), van Gottex. © Gottex 10/14 Strak in het badpakMarineblauw badpak met eenvoudig streepmotief in de taille (79,95 euro), van Rosa Faia. © Claus Brechenmacher 11/14 Tankini met kralenTankini (top 115 euro) en broekje (44,90 euro), van Prima Donna © Prima Donna 12/14 Tijdloze eenvoudElegante halterbikini in sereen wit met hogetailleslip (169 euro), van Max Mara. © Max Mara 13/14 Te land en te waterVan bovenkledij tot strandoutfit: bikinitop (49 euro), in combinatie met een stoere lederen rok (389 euro), van Samsoe&Samsoe. © Samsoe&Samsoe 14/14 FlowerpowerBikinitop met ingewerkte beugel (90 euro) en bijhorend broekje (40 euro), van Chantelle. © Chantelle Zonnig geelBikini in ribbelstof (162 euro), van Empreinte. © Empreinte Fluo kwastjesBeugelbikini met een hartvormig decolleté (89,90 euro) en seventies geïnspireerde rioslip met koordjes opzij en met fluo accenten (44,90 euro), van Marie Jo Swim. © Marie Jo Swim Warme gloedEendelig badpak in warm oranje met diep decolleté (160 euro), van het Belgische label Alex Antwerp. © Alex Antwerp Colourblocking versus effenStijlvol en sportief: eendelig badpak in felgroen en zwart (109 euro) en effen felgroene bikini (109 euro), van Maison Lejaby. © Maison Lejaby KleurenclashEendelig badpak in een krachtig kleurencontrast van fel oranje en lavendelblauw (255 euro), van Marina Rinaldi. © Marina Rinaldi Schouder blootOneshoulderbadpak met kleurig zigzagmotief (99,95 euro), van Anita. © Claus Brechenmacher Kijk mama, zonder bandjesStrapless bandeaubikini (top 48 euro en broekje 35 euro) en strandlaken (53 euro), van Banana Moon. © Studio Bryce Thompson Seventies 2.0Driehoeksbikini (435 euro) met sportieve sluiting, van Eres Paris. © Eres Paris SchilderijtjeEendelig badpak (159 euro) met print van handgeschilderde bloemen en bijhorende pareo (126 euro), van Gottex. © Gottex Strak in het badpakMarineblauw badpak met eenvoudig streepmotief in de taille (79,95 euro), van Rosa Faia. © Claus Brechenmacher Tankini met kralenTankini (top 115 euro) en broekje (44,90 euro), van Prima Donna © Prima Donna Tijdloze eenvoudElegante halterbikini in sereen wit met hogetailleslip (169 euro), van Max Mara. © Max Mara Te land en te waterVan bovenkledij tot strandoutfit: bikinitop (49 euro), in combinatie met een stoere lederen rok (389 euro), van Samsoe&Samsoe. © Samsoe&Samsoe FlowerpowerBikinitop met ingewerkte beugel (90 euro) en bijhorend broekje (40 euro), van Chantelle. © Chantelle

Flashy versus tijdloos

Het knallende kleurengeweld dat we dit seizoen in de bovenmode zien, vertaalt zich eveneens in de strandmode. Fluo accenten en felle kleuren zoals oranje, geel, felgroen, rood en hoogblauw zijn alomtegenwoordig, in effen versie of in veelkleurige motieven, van strepen tot bloemen.

Maar ook de minimalistische trend geeft present en krijgt vorm in gestileerde badpakken en bikini’s in effen zwart, marineblauw of wit. Het zijn elegante basisstukken die alle hypes overleven en dus helemaal in de duurzame tijdsgeest passen. (Lut Clincke)