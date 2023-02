Stiltewandeling in de Dunes de Flandre

Het natuurreservaat Dune Marchand bij Zuydcoote is een van de natuurgebieden in de Dunes de Flandre. We doorkruisen het één kilometer brede duinmassief, genieten van mooie uitzichten en van de heerlijke stiltes in de duinpannen. Op en top een winterwandeling net over de grens.

Praktisch – Afstand: 6,5 km. – Gratis parking: Rue de Wattrelos in Zuydcoote. – Wandelnetwerk Dunes de Flandre – Westkust. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

We nemen het zandpaadje achteraan de parking naar links. Op het platform boven het brede strand wacht een mooi uitzicht. De zee is grijs en kalm. Bij eb komt de Crested Eagle (1) bloot te liggen. Het stoomschip bracht in de jaren twintig en dertig passagiers van Ramsgate naar Londen over de Theems.

Op 29 juni 1940 werd het ingezet in Operatie Dynamo. Honderdduizenden Britse, Franse en Belgische soldaten zaten vast op deze stranden met in hun kielzog de Duitse bezettingsmacht. Een enorme vloot aan burgervaartuigen ontzette de legers langs het Kanaal. Niet elke boot haalde het. Een Duitse Stuka-bommenwerper kreeg de Crested Eagle in het vizier en bracht haar, met in haar buik bijna 300 manschappen, tot zinken. De meesten overleefden het niet. Toch was Operatie Dynamo een succes. In totaal konden 338.226 soldaten gered worden.

20 – 21 – 22 -18: Vissershaven

Voorbij huisnummer 139 in de Rue de Valenciennes gaan we rechtsaf op een verweerd asfaltpad dat zich door de duinen slingert. Ter hoogte van een speelpleintje is een rustige picknickplek (2) ingericht. Voorbij Camping de l’Estran gaan we linksaf en daarna meteen rechtsaf in de Rue des Dunes.

Zuydcoote beschikte in de middeleeuwen over een vissershaven waar ook zout werd verhandeld. Nu is het vooral een rustige badplaats, zelfs in de zomer is het er nooit echt druk.

Op het einde van de Rue Jean Moulin stappen we rechts een onverhard pad op. Langs een poortje komen we in het Réserve Naturelle Dune Marchand. Deze jonge duinen vormden zich pas in de vroege middeleeuwen.

De Dune Marchand in Zuydcoote. © CUD

18 -14 -10: Bunkers

Het bospad gaat snel over in een zandpad omzoomd door ondoordringbaar struikgewas. De Duitsers maakten in de Tweede Wereldoorlog van de duintoppen gebruik om er bunkers op te bouwen als deel van de Atlantikwall. Op een van de bunkers is een uitkijkplatform (3) ingericht. Van hieruit zien we een duinvallei waar grondwater aan de oppervlakte komt, de ideale plek om vogels te spotten.

In een laag gelegen duinbos hebben winterstormen hun best gedaan om zoveel mogelijk bomen te ontwortelen. De meeste bomen zijn door de mens aangeplant om de achterliggende landbouwgronden te beschermen tegen het stuifzand.

10 – 8 – 9 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20: Beschermde vlaktes

Hoe dichter bij de zee, hoe minder begroeiing en hoe scherper de duintoppen zich aftekenen. Telkens we een valleitje doorkruisen, vallen alle omgevingsgeluiden weg. Even verlaten we het natuurgebied om langs de westkant van Bray-Dunes richting zee te stappen.

Net voor de dijk gaan we linksaf op een zandpad dat ons terug in het duinenreservaat brengt. We houden rechtdoor aan op het smalle pad en genieten van de mooie vergezichten over zee. Aan knooppunt 9 moeten we rechtsaf. Vijf stappen verder bevinden we ons op het hoogste punt (4) van de wandeling. De boeien geven de plekken aan waar scheepswrakken rusten die na Operatie Dynamo werden achtergelaten.

We dalen af naar de met mos begroeide brede duinenvalleien waar in de zomer wilde hyacinten bloeien. We zien de uitlopers ervan nog staan. Het pad brengt ons naadloos weer bij de parking. Iets eten of drinken? Dan raden we Estaminet Le Galion in de Rue du Général de Gaulle aan.





Wandeltip Rondom Duinkerke is het busvervoer gratis. Elk uur vertrekt een gratis bus aan het station van Adinkerke die de verschillende badplaatsen van Duinkerke aandoet, ook Zuydcoote. Wie de bus neemt tot in Duinkerke kan zo door de verschillende natuurreservaten van de Dunes de Flandre stappen tot in De Panne. Uurregeling op www.dkbus.com.





Hieronder vind je de stiltewandeling in pdf.

Stiltewandeling Dunes de Flandre KW Weekend