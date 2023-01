Sportoutfits die motiveren om meer te bewegen

Januari is de maand van de goede voornemens. Voor velen staat een gezondere levensstijl bovenaan de lijst. Zoals meer bewegen en de extra feestkilootjes wegwerken. Een sportoutfit die comfortabel zit en er leuk uitziet, is al een goed begin om gemotiveerd aan de slag te gaan.

Sportkledij heb je in alle stijlen en prijsklassen. Wie voor merknamen, een knap design en hightechmaterialen gaat, zal iets dieper in de geldbeugel moeten tasten. Zelfs grote luxemerken zoals Dior en Louis Vuitton brengen tegenwoordig athleisure waarmee de happy few kunnen uitpakken. Maar ook bij de ketens vind je vlotte outfits voor een prikje. Let er wel altijd op dat de kledij in ademende materialen gemaakt is. Topjes met mesh-zones zijn ideaal om het luchtig te houden. Vermijd storende naden die voor irritatie kunnen zorgen. Ga je joggen bij donker weer, zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent en kies voor reflecterende kledij en schoenen en/of een hesje met verlichtingselementen. Daarnaast zijn er ook tal van clips met verlichting die je aan je schoenen of je kledij kan vastmaken.

Kies de juiste sportbra

Wil je comfortabel sporten, kies dan een sportbeha die past bij jouw morfologie én bij de sport die je beoefent. Voor intensieve sporten is het belangrijk dat je borsten goed ondersteund én gefixeerd worden. Dat geldt des te meer wanneer je een zware boezem hebt.

“Let erop dat je sportkledij van ademende materialen gemaakt is”

Hoog gesloten bra’s met een stevig rugpand en een brede boord onder de boezem zorgen ervoor dat de beha mooi op zijn plaats blijft. Een strook van mesh tussen de cups en op de rug in combinatie met een sneldrogende stof houdt je huid aangenaam droog.

1/14 Sporttopje (24,99 euro) en legging (32,99 euro), uit de HKMX-lijn van Hunkemöller. © Hunkemöller 2/14 Modieuze sportoutfits (vanaf 45 euro voor de tops en shorts), uit de Active Wear-collectie van Guess. © Guess 3/14 Topje (8 euro) en legging (13 euro), van Primark. © Clark Franklyn 4/14 Sweater (29,99 euro) en legging (25,99 euro), van C&A. © C&A 5/14 Sportbra (64,95 euro) van Anita Active. © Anita Active 6/14 Fitnessbra (90 euro) en legging (119 euro), van Falke. © Falke 7/14 Racertop (89 euro) en cyclingshort (99,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Victor Wennekes 8/14 Loopschoenen (160 euro), van Saucony Originals. © Saucony Originals 9/14 Duurzame sportschoenen (165 euro), van Veja. © Veja 10/14 Springtouw (80 euro), van Technogym, voorzien van handgrepen met kogelgewrichten voor een soepele rotatie. © Technogym 11/14 Luxe homefitness (prijs op aanvraag), van Technogym. © Technogym 12/14 Loopsokken (19 euro), van Falke. © Falke 13/14 Top (149 euro) en legging (139 euro), van Unrun 4254, het label van Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée. © Unrun 4254 14/14 Sportbra in gerecycleerd polyester (85 euro), van Lacoste. © Lacoste

Fitness bij je thuis

Een eigen fitnessruimte thuis is sinds corona alsmaar populairder geworden. Sommigen richten hun zolder, kelder of slaapkamer in als een privéfitnesscentrum met alles erop en eraan. Fabrikanten van professionele fitnesstoestellen zoals Technogym bieden ook een homefitness-gamma aan. Die toestellen hebben hun coole design mee en laten je toe om met een app een trainingsschema te volgen op maat van je ambitie en conditie.

Toch hoeft het allemaal geen fortuin te kosten om je conditie op peil te houden thuis: met een fitnessmatje, een springtouw, een stel kettlebells en een stepbankje kom je al een heel eind.