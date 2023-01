Slimme koopjes scoren doe je zo

De tweede helft van de koopjesperiode komt eraan, hét moment om grote kortingen te scoren. Van topstukken van grote merken tot degelijke jassen voor de jeugd. Of trendy items die ook komende lente helemaal into fashion zijn.

1/10 Camelkleurige wollen mantel, van Filippa K. © Filippa K 2/10 Tijdloze outfit in een warme roesttint, van Xandres. © Xandres 3/10 Kwalitatief breiwerk om te hebben en te houden, van Gloria!Gloria!. © Gloria!Gloria! 4/10 Broekpak in felrood, van MbyM. © MbyM 5/10 Klassieke herenmantel in topkwaliteit, van Herno. © Herno 6/10 Beige gebreide jurk en jurk in tie&dye-print, van Marie Méro. © Marie Méro 7/10 Stevige én duurzame bottines waarmee je de lente goed kan aftrappen, van Veja. © Veja 8/10 Degelijke, tijdloze jassen voor de jeugd, van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 9/10 Fraaie, lederen tassen, van Octogony. © Octogony 10/10 Belgisch design op z'n puurst: outfit van Toos Franken © Toos Franken

Koop kwaliteit

De prijs alleen mag niet het doorslaggevende argument zijn wanneer je op koopjesjacht gaat. Een mooi wollen broekpak dat voor de helft van de prijs net binnen je budget past, is een blijver waar je heel lang van geniet. Aan het einde van de rit komt dit per draagbeurt veel goedkoper uit dan een prul dat je één keer draagt en dat daarna onderin de kast belandt. Minder maar beter geldt ook tijdens de koopjesperiode.

Jassen voor jaren

Dankzij de zachte winter hangen er nog veel warme jassen in de koopjesrekken. Ideaal om een degelijk exemplaar op de kop te tikken voor volgende winter, of misschien voor de komende dagen of weken, mocht er nog een onverwachte winterprik de kop opsteken. Een tijdloze wollen mantel is sowieso altijd een goed idee. Voor de volle pot is zo’n degelijk stuk een serieuze investering, voor halve prijs is het een best haalbare kaart.

“Minder maar beter geldt ook tijdens de koopjesperiode”

Andere, meer sportieve klassiekers, zoals een goede donsjas of een technische parka, zijn ook ideale basisstukken voor je garderobe.

Kinderkledij op de groei

Kinderen groeien snel uit hun kleren. De koopjes vormen een ideale gelegenheid om nu al degelijke stukken op de groei te kopen. Zoals jassen, wollen truien, vlotte sweaters en schoenen. Het zijn net die stukken die in september zwaar op het gezinsbudget kunnen wegen. Door ze nu al voor een sterk verminderde prijs te kopen en opzij te hangen, verlicht je de financiële druk bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Hippe spullen voor de prille lente

Een aantal trends van het voorbije seizoen blijft ook komende lente en zomer actueel. Vaak belanden de nieuwste trends in de soldenrekken omdat het publiek er nog even aan moet wennen. Dit zijn de ideale koopjes om tijdens de prille lente mee uit te pakken. Qua kleuren kan je moeilijk de bal misslaan: felle kleuren zoals rood en geel doen het nog altijd goed, net zoals pastels en natuurtinten. Wazige prints zoals tie-dyemotieven en uitgelopen strepen en ruiten worden een hit, net als broeken met wijde pijpen. Denim blijft heel populair en, zeg nu zelf, een goede jeans komt altijd van pas.