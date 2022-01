Slimme koopjes duren het langst

De koopjes zijn ideaal voor de slimme consument die mooie stukken koopt waarvan hij lang kan genieten. Denk duurzame klassiekers in mooie materialen die dankzij ferme kortingen een haalbare kaart worden.

De grens tussen koopjes en miskopen is vaak flinterdun. Grote kortingen leiden makkelijk tot impulsaankopen die achteraf in de kast blijven liggen. Wie echt zijn voordeel uit de solden wil halen, koopt bewust en bereidt zijn shoppingtocht best goed voor. En dat begint bij een kritische blik in de kleerkast. Welke stukken hebben hun beste tijd gehad en welke laat je altijd links liggen? En wat ontbreekt er nog? Zes tips om goede koopjes te scoren.

1. Begin met duurzame basics

Een wollen mantel, een stijlvolle trenchcoat, een kwalitatieve donsjas, een broekpak in een mooie stof en in een tijdloze snit, een trui van kasjmier, het perfecte witte hemd… het zijn allemaal klassiekers waarvan je seizoenenlang kan genieten. En ja, kwaliteit heeft zijn prijs. Maar als je duurzame stukken voor de helft van de prijs op de kop kan tikken, dan heb je een goede zaak gedaan. Zeker mannen kunnen nu hun slag slaan: veel klassieke stukken zoals pakken, stadshemden en overjassen zijn door het vele telewerk in de winkelrekken blijven hangen. Kies een model in cool wool dat je in alle seizoenen kan dragen.

2. Koop niet te klein

Een maat te klein kopen, is een courante fout van koopjesjagers. Je ziet een outfit met een aangenaam prijskaartje die net een maatje te klein is en je maakt jezelf wijs dat je na de feestdagen wel een paar kilo’s zal kwijtspelen. Vaak blijken de voornemens van januari ijdele hoop te zijn. Te klein kopen is nooit een goed idee. Want kleren in een kleinere maat die te krap zitten, doen je minder slank lijken dan dezelfde outfit in een grotere maat.

3. Varieer

Je mag dan wel goed staan met een zwarte jurk en broekpak, na een reeks gelijkaardige exemplaren wordt je look vrij eentonig en voorspelbaar.

De koopjes zijn een ideale gelegenheid om je eens aan een andere kleur te wagen, binnen je kleurentype. Sta je mooi met zwart, dan zal je wellicht ook goed staan met felblauw of rood.

1/17 Pak voor alle seizoenenDit pak van Hugo Boss in een tijdloze snit is een aankoop om vele seizoenen van te genieten. © Hugo Boss 2/17 Tijdloze trenchEen ideale klassieker voor het tussenseizoen: trenchcoat van Julia June. © Julia June 3/17 Modieus broekpakVlot broekpak in een goed vallende snit, van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 4/17 Relaxed en chicCamel mantel, wijde broek en comfy hoodie, van Terre Bleue. © Terre Bleue 5/17 Lederen rijlaarzenDeze tijdloze lederen rijlaarzen raken nooit uit de mode, van Weekend Max Mara. © Weekend Max Mara 6/17 Kort wordt hipDe roklengtes worden korter: met dit mantelpakje van Hugo Boss ben je helemaal mee met de komende trends. © Hugo Boss 7/17 Witte bloesMet een mooie witte bloes zit je altijd goed, zeker in een knap design, van Toos Franken. © Toos Franken 8/17 Warme wolletjesFraaie kabeltrui in warme wol, ideaal om deze en volgende winter van te genieten, van C&A. © C&A 9/17 Ruiten troefEen ruitmotief raakt nooit uit de mode: vlotte en eigentijdse combo van rok en hemd, van Dutchess. © Dutchess 10/17 FeestklassiekerEen smoking heb je voor jaren. 4. Combineer oud en nieuw

Het is altijd leuk om je bestaande garderobe op te frissen met nieuwe elementen die een goede match vormen. Op die manier bouw je een coherente kleerkast uit en kan je blijven combineren. Tal van duurzame merken spelen hier ook op in en zorgen ervoor dat je stukken uit verschillende seizoenen kan mixen en matchen.

5. Trek lessen uit miskopen

Kijk welke stukken je nooit draagt en vraag je af waarom. Misschien zat de stof niet aangenaam of paste die blitse outfit niet bij je persoonlijkheid of flatteerde een bepaalde kleur je niet. Vermijd dat je volgende keer in dezelfde val trapt. Het omgekeerde geldt ook: bedenk naar welke stukken je altijd teruggrijpt en kies variaties op dergelijke items.

6. Denk vooruit

Kinderspullen voor volgende herfst of winter zoals warme jassen, truien en broeken, kan je nu al op de groei kopen en in de kast laten hangen. Op die manier spaar je heel wat uit en zorg je dat de traditioneel dure septembermaand budgettair wat lichter uitvalt. (Lut Clincke)