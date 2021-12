Schenk eens wat schitter

Juwelen maken je look helemaal af. Ze zeggen veel over je persoonlijkheid. En het zijn ideale geschenken voor onder de kerstboom, voor hem of haar. Achter de kleinste pakjes gaan vaak de grootste emoties schuil.

Opvallende oorringen, een catchy halssnoer of een intrigerende ring tillen de eenvoudigste outfit naar een hoger niveau. Het zijn ook vaak conversation pieces. Letterlijk zelfs: achter juwelen schuilen vele verhalen, van hun boeiende ontwerpers tot de aanleiding van de aankoop.

1/16 A passage to IndiaDe West-Vlaamse ontwerpster Christine Bekaert heeft haar hart aan India verpand en heeft er ook haar atelier waar haar creaties artisanaal vervaardigd worden. Sinds kort brengt ze ook zijden outfits in beperkte oplage uit. Prijs armband: 295 euro. © Christine Bekaert 2/16 Ode aan de ProvenceWaaiervormige oorringen in verguld metaal met een onyx (140 euro), van Manon Barelli, een Belgische interieurarchitecte met Zuid-Franse roots die van haar passie voor juwelen haar job maakte. Haar collectie is geïnspireerd op de Franse Rivièra. © Manon Barelli 3/16 Meisje met parelParels zijn weer helemaal ‘in’, zoals deze hanger (80 euro) en oorringen (80 euro) met parel van de Belgische ontwerpster Kim Jacob. © Kim Jacob 4/16 Kiss kissEen liefdevol geschenk voor hem: zilveren manchetknopen in de vorm van kruisjes die de toepasselijke naam ‘kiss’ meekregen (200 euro), van Elisa Lee. © Elisa Lee 5/16 JuweelhorlogeEen juweel van een horloge: schakelarmband waaraan een horlogeklokje bengelt als een soort bedeltje (159 euro), van Rosefield. © Rosefield 6/16 Creatieve zussenGouden ringen van Stavros Sisters, drie Antwerpse zussen met Griekse roots. De cirkelvormige ring met baguettevormige diamanten kost 5.590 euro, de golvende ring met diamanten kost 1.430 euro. © Stavros Sisters 7/16 Puur en strakOpen armband in 18 karaat goud, eindigend op een parel, van Elisa Lee. Prijs op aanvraag. © Elisa Lee 8/16 Glansrijk trioLore Van Keer werkt vaak met zilver en verguld zilver, wat haar juwelen heel toegankelijk maakt. Voor wie houdt van goud en edelstenen en wat ruimer bij kas zit, is er de Lustre-collectie waarvan deze eigentijdse ringen een mooi staaltje zijn. Prijzen v.l.n.r.: 2.840 euro, 3.345 euro en 1.995 euro. © Lore Van Keer 9/16 Bleu-je-veuxOpvallend halssnoer Twiggy met blauwe kraaltjes, van Elke Peeters (685 euro). © Elke Peeters 10/16 Dansante creatiesJuwelen uit de collectie La Danse Serpentine van Wouters & Hendrix. Oorringen: 255 euro, armband: 365 euro en halssnoer: 390 euro. © Wouters & Hendrix 11/16 Draagbare kunstDe Oostenrijkse juwelenfabrikant Freywille laat zich vaak door kunstenaars inspireren. Deze collectie is gebaseerd op het werk van de dadaïstische kunstenares Sophie Taeuber. Armband: 895 euro, oorringen: 690 euro, hanger: 720 euro en ketting: 190 euro. © Freywille 12/16 Ringen voor hemRechttoe rechtaan ringen voor hem, van Buddha to Buddha, prijzen tussen 89 en 159 euro. © Buddha to Buddha 13/16 Knock on woodOpvallende oorringen in hout en verguld metaal (35 euro) van Studio Nok Nok, een jonge collectie van Joline Helsen en Fleur Sabbe. Elk paar oorringen bevat minstens één stuk upcycled hout, afkomstig van de houtzagerij waar Joline opgroeide. © Studio Nok Nok 14/16 Mix&matchBasic oorringen die met bedeltjes gepimpt zijn, van Ti Sento Milano. V.l.n.r.: oorring: 109 euro + parel: 49 euro, oorring: 129 euro + bedeltje: 99 euro, oorring in verguld zilver: 199 euro. © Ti Sento Milano 15/16 Zien en gezien wordenVoor de West-Vlaamse Stephanie D’Heygere is niets te gek om er een juweel van te maken. Creatief combineren

Vele mijlpalen in het leven, van een geboorte, een verjaardag, een verliefdheid, een vriendschap, trouw of rouw worden bezegeld met een juweel. Sommige fabrikanten spelen hier ook op in door juwelen aan te bieden die je kan aanvullen met bedeltjes of ringen die je onderling kan combineren tot echte blikvangers.

Een impulsaankoop van een kleurig, grappig of glansrijk kleinood kan een doordeweekse dag helemaal opfleuren

Mix & match is trending in juwelenland. Zo kan je discrete oorringen voor elke dag met een of meerdere bedeltjes omtoveren tot glamoureuze oorhangers. Je vindt deze convertible juwelen zowel in de haute joaillerie – zeg maar de droomjuwelen voor de happy few – als in heel betaalbare versies. De symboliek en de emoties die achter juwelen schuilgaan, maken ze net waardevol, ongeacht hun prijskaartje. Maar er hoeft niet per se een aanleiding te zijn. Een impuls aankoop van een kleurig, grappig of glansrijk kleinood kan een doordeweekse dag helemaal opfleuren. (Lut Clincke)