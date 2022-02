Er zijn mensen met geduld en er zijn mensen met minder geduld. Om op schattenjacht te gaan langs rommelmarkten, vintagestores en antiquairs en met een goede buit thuis te komen, moet je tot de eerste groep behoren. Dat doe ik niet.

Ik heb enorm veel respect voor mensen die elk weekend – en bij uitbreiding elk vrij moment- op avontuur trekken om mooie preloved spullen te vinden. Gericht of minder gericht. Die weer of geen weer, in hun camionette springen en op queeste gaan. Binnen een straal van vijftig of vijfhonderd kilometer.

Thomas Serruys is zo iemand. Designer, designlover en designspotter. Een man met een gevoel voor schoonheid in handen en in blik. Die na veel voelen, kijken en ontdekken zelf is beginnen te ontwerpen en nu prachtige dingen maakt en mensen voortstuwt die prachtige dingen maken. De zoektochten van vroeger zijn niet meer dezelfde sinds Instagram, zegt hij. Dat is natuurlijk zo. Om te scrollen hoef je geen geduld, camionette of regenvest te hebben. Je kan vanuit die luie warme zetel de mooiste spullen vinden. Als je een beetje geluk hebt. En dat had ik vorige week. Een vage Instagramkennis postte vier prachtige stoelen online te koop waar ik, rond middernacht en op dat moment aan de andere kant van het land, op reageerde. Gisteren ging ik ze oppikken in Antwerpen. Met de eigenaar van een grote camionette. Zo werd het alsnog een avontuur.