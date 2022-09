Samen sterk tegen borstkanker

Oktober is dé maand waarin we ons met zijn allen inzetten voor de strijd tegen borstkanker. Ook wij geven de vele organisaties en ondernemers die daar hun steentje toe bijdragen een extra zetje.

Lintjes met een verhaal

Pink Ribbon België bestaat dit jaar 15 jaar en liet de bekende Pink Ribbon-lintjes waarmee je de borstkankercampagne kunt steunen, voor deze verjaardagseditie ontwerpen door (ex-)borstkankerpatiënten. Drie ontwerpen werden gekozen voor het Pink Ribbon-lintje van 2022. Maar ook alle andere – mét de verhalen die eraan vastzitten – vind je terug op de site en kun je sponsoren!

4 euro – www.pinksupport.pink-ribbon.be

Goed gemutst

Toen Céline Laridon uit De Haan door chemotherapie haar haren verloor en op zoek ging naar een hippe muts, vond ze niet meteen haar gading. Vanuit haar ervaring als hoofd aankoop bij een Belgisch modebedrijf besloot ze om zelf mutsen te ontwerpen, die aan de eisen van een kaal hoofd voldoen, goed aanvoelen én bovendien modieus ogen.

69 euro – www.lovecharlie.be

Comfort voor iedereen

Een bh moet voor iedereen goed zitten en de juiste ondersteuning bieden, ook voor vrouwen met een prothese. Hema biedt daarom beugelloze, voorgevormde prothese-bh’s aan, met hoge cups, gemakkelijk te verstellen bandjes, gevoerd met zacht katoen en prothesezakjes aan beide kanten.

27,50 euro – www.hema.com

Stralend gekapt

Het hairstylingtoolmerk ghd steunt al bijna twintig jaar borstkankercampagnes. Dit najaar brengen ze een bijzondere Pink Collectie uit, waarvoor ze hun bestsellers in een roze jasje staken. Van föhn over styler tot hotbrush: ze kleuren allemaal stralend roze. Een deeltje van de opbrengst gaat uiteraard naar de strijd tegen borstkanker!

179 euro – http://www.debijenkorf.be

Tomatensaus voor het goede doel

Toen Julie d’Heygere, dol op de tomatensaus die ze altijd al zelf maakte, na de geboorte van haar eerste zoontje op zoek ging naar een lekker alternatief voor haar tomatensaus kwam ze niet veel verder dan passata of industriële sauzen. Dus maakte ze de saus voortaan in grote hoeveelheden, deelde al eens wat potjes uit en… kon de vraag niet meer bijhouden. Boordevol verse kerstomaatjes en zonder verdikkings- en bindmiddel mag een potje think tomato dan ook als een gezonde smaakbom beschouwd worden. Die intussen de weg vindt naar de keukenkast van gezinnen, foodies en studenten.

Bovendien draagt Julie ook dit najaar een steentje bij aan de strijd tegen kinderkanker. Samen met KickCancer organiseerde ze een tekenwedstrijd en de winnende tekening siert het etiket van een limited edition. Per verkochte pot gaat 2 euro naar KickCancer.

7 euro – www.thinktomato.be

Vrouwelijk roze

Omdat er geen vrouwelijker kleur dan roze bestaat? Hoe anders kan het antwoord klinken op de vraag waarom organisaties die ijveren voor borstkankerpreventie resoluut voor roze kiezen? Pink it is! En dat onderstrepen we deze maand graag in onze outfits. Deze schoudertas van DétaiL – fair fashion, handgemaakt in Indiase ateliers – laat op dat vlak niets aan de verbeelding over.

265 euro – www.detail-collection.be

Sprekende juweeltjes

Het Belgische juwelenlabel Aroz, opgericht door de twee zussen Laura en Paola Sole, presenteert een exclusief juweel dat werd ontworpen ten voordele van Think Pink, en te koop is van 12 oktober tot 13 november. De zussen reserveren 20% van de winst voor de organisatie. Het juweel is een kleine hoop-oorring in 9k goud met een fuchsia robijn in.

59 euro – www.arozjewelry.com

La vie en rose

Ook Marion en Gauthier, oprichters van de ethisch verantwoorde en betaalbare kledinglijn Orta, zetten zich nog een jaar in voor de strijd tegen borstkanker. Hun ontwerpteam bedacht voor deze editie twee nieuwe creaties: een luipaardsjaaltje en een sweatshirt met de tekst La Vie en Rose. Een deel van de opbrengst daarvan gaat naar het Instituut Gustave Roussy, leidend Europees centrum voor de strijd tegen kanker. Je vindt ze vanaf 2 oktober op hun website.

25 euro – www.orta-store.com