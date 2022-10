RIMRAM: van staal tot stoel

Een kamervullend statement. Dat zijn de stoelen van RIMRAM. Inzetbaar van woonkamer tot denkhoek of als kleurrijk verzamelobject. Pronkjuweel van dienst? Metaal. Getekend, Emiel Lierman.

Het uitgebreide bedrijfsterrein waar we Emiel in Westkapelle ontmoeten, laat zich niet zomaar kennen, maar inspirerend is het zeker. Van schroothoop tot artisanale fruitperserij, elk lid van de familie tekent hier onmiskenbaar zijn verhaal. “Mijn opa Gustaaf startte jaren geleden samen met mijn vader een autokerkhof annex schroothandel, waar ik opgroeide en mijn fascinatie voor metaal als materiaal is ontstaan. Een plek die mij tot op vandaag inspireert en uiteindelijk ook motiveerde om er creatief mee aan de slag te gaan en RIMRAM op te richten.”

Meubilair in metaal

Na wat educatieve omzwervingen aan verschillende kunstopleidingen in Gent, Antwerpen en Brussel besefte Emiel dat zijn roots op het platteland de beste voeding waren om te ontwerpen. “Ik heb kort in Brussel gewoond om ondergedompeld te worden in een creatieve scene, maar uiteindelijk functioneer ik mentaal en fysiek beter met de rust die hier hangt. RIMRAM is een project waar ik al langer mee bezig ben en omvat als label de diversiteit van mijn creaties. De focus ligt nu voornamelijk op meubilair in metaal, maar ik wil dat op termijn graag voort laten evolueren richting kunst en mode.”

© Jana Germanus

Duidelijke signatuur

De RIMRAM-stoelen hebben een duidelijke signatuur. Met een weldoordacht lijnenspel, kleuren die balanceren tussen neon-eighties en fluïde pasteltinten en zittingen gemaakt met nylon riemen. Een sterk staaltje autodidactisch vakmanschap, waarbij Emiel zijn ontwerpen ziet als verzamelobjecten; niet zoals kunst of een designklassieker dat zijn, maar eerder zoals sneakers. “Ik richt mij meer op een jongere doelgroep, maar merk dat de stoelen door alle leeftijden geapprecieerd worden. Binnenkort lanceer ik nieuw werk, samengesteld met gelimiteerde recupmaterialen.

Uniek en anders. RIMRAM is voor mij ondefinieerbaar, wat mij de vrijheid geeft eender welk product te maken als pièce unique of als iets dat bestemd is voor het grote publiek en alles daartussenin.”





Wie is Emiel Lierman? – Emiel Lierman (28) woont en werkt in Westkapelle (Knokke-Heist). – RIMRAM is zijn label met onder meer metalen meubelen. – Hij ontwerpt ook metaalconstructies op maat, werkt mee in de artisanale fruitperserij van zijn vader en heeft een collab met zijn vriendin en styliste Milla Loud. – Groeide op met het domein van kunstschilder Roger Nellens om de hoek, waar de inspirerende sculptuur Le Dragon van de Franse kunstenares Niki de Saint Phalle staat. Volg Emiel op @rimram.