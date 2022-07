Logeren met panoramisch zicht

Gezellig eten, goed drinken en lekker slapen. Dat doe je in bed and breakfast Armalot by Julia.

Op 350 meter van het strand van De Panne ontvangen Sandrine Auvray en Franky Baert je familiaal in hun witte villa, met eyecatching zwarte etage.

Ze herbergen er niet alleen gastenkamers, maar ook een heerlijk restaurant waar seizoensgebonden streekproducten vooropstaan.

www.armalot.be

Meer inspiratie voor je vakantie aan de kust? Je vindt het hier.