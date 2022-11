Je dook nog nooit zó diep in de zee: ontdek Nausicaá, een verborgen parel in onze achtertuin

58.000 dieren, 1.600 verschillende vissoorten, een aquarium van 10.000 kubieke meter en meer dan 18 miljoen bezoekers sinds de opening in 1991. Het zijn maar enkele van de vele duizeling wekkende cijfers achter Nausicaá in Boulogne-sur-Mer. Het grootste aquarium van Europa, op amper twee uurtjes rijden van Brugge, staat voor jong én oud garant voor een ontdekkingstocht doorheen de wonderlijke onderwaterwereld. Hoog tijd voor een kennismaking.

Je zoekt een uitje voor het hele gezin op een steenworp van West-Vlaanderen? Dan is Nausicaá hét antwoord op je speurtocht. Het grootste aquarium van Europa werd 31 jaar geleden opgericht en ontpopte zich de voorbije drie decennia tot dé hotspot voor iedereen die het maritiem leven een warm hart toedraagt. Bovendien ligt Nausicaá in een prachtstreek: aan de rand van de charmante havenstad Boulogne-sur-Mer en pal aan de Opaalkust, waar de Noordzee al eeuwenlang mee het ritme bepaalt.

Wij starten onze tweedaagse trip, twee dolenthousiaste kinderen op de achterbank, met een bezoekje aan de mythische Cap Gris-Nez. Een stevige wandeling langs authentieke mosselbanken en nog ongerepte stranden en kustlijnen – wat een verschil met onze Belgische kust! – later, zetten we onze weg verder richting het badplaatsje Équihen-Plage, een amper 3.000 zielen tellend dorpje waar je de zee nog écht kan voelen.

We overnachten er in een gloednieuwe en tot in de kleinste details afgewerkte flat van Evancy, een organisatie die comfortabele appartementen en hotelresidenties aan de Opaalkust en Franse Rivièra verhuurt.

“Schildpadden, walvissen en dolfijnen zien we pijlsnel op ons afkomen”

Na een verkwikkende nachtrust met een ruisende Noordzee op de achtergrond, schuiven we de voeten onder tafel voor een rijkelijk ontbijt. Een voorbereid M/V/X is er immers twee waard wanneer je je een dag lang in de unieke Nausicaá-wereld mag onderdompelen.

Snel op weg

Een kwartiertje later navigeren we onze auto vlotjes richting de ondergrondse parkeergarage net naast Nausicaá en banen we ons een weg richting het mooiste en meest uitgebreide onderwaterparadijs van dit continent. Hoewel het onze allereerste keer is, vinden we verbazend snel onze weg doorheen het gigantische complex.

De haast ontelbaar vele vissoorten en andere dieren ontdek je aan de hand van twee duidelijk uitgestippelde trajecten. We starten ons avontuur met Van kusten en mensen. Dat vertelt ons over de onbreekbare relatie tussen de mens en de zee en neemt ons mee op reis om ons te laten kennismaken met de biodiversiteit en ver verwijderde ecosystemen.

We leren ook over de vele diensten die de zee aan de mensheid levert en hoe fragiel dit evenwicht wel is. Onderweg vergapen we ons aan kwallen in alle maten en vormen, zebra- en andere haaien en meterslange kaaimannen. Indrukwekkend is een understatement.

De diepste diepten

Na een deugddoend – en betaalbaar, want mosselen met frietjes voor amper 15 euro, hoera! – middagmaal in het Calypso Café is het tijd voor deel twee: Op reis in volle zee.

Dat traject is geïnspireerd op het Colombiaanse eiland Malpelo, een van de laatste onontgonnen gebieden van onze planeet en ook wel een levend laboratorium genoemd dat onderdak biedt aan de meest uiteenlopende vissoorten.

We bewonderen er onder andere de creaturen die in de zogenaamde abyssale en pikdonkere wereld leven. Liefst twee derde van het aardoppervlak ligt dieper dan 2.500 meter, slechts een klein deel daarvan is al in kaart gebracht. Wat wél al geweten is, heeft Nausicaá naar de oppervlakte gebracht. Om duimen en vingers bij af te likken. En zeiden we al dat je er een aquarium vol clownvisjes ofte Nemo’s kan zien?

Mantarog boven je hoofd

Maar het beste moet nog komen: een aquarium van liefst 10.000 kubieke meter dat je een waterballet met veertig verschillende diersoorten voorschotelt. Twintig meter lang, 5 meter hoog, 54 ton zwaar en 10.000 kubieke liter water.

En wat meer is: daar kan je gewoon doorhéén stappen. Dankzij een tunnel van meer dan 18 meter lang zie je de grijze haai en konijnvis broederlijk naast het sardientje over je heen zwemmen, met de grote mantarog als kroon op het werk. Dit emblematische dier van de volle zee kan tot acht meter lang worden en 1,8 ton wegen. Neem het van ons aan: je blíjft er gewoon naar kijken.

We sluiten ons bezoek af met een vleugje augmented reality. Aan de immense glaspartij die als levend bioscoopscherm dienstdoet om het grote aquarium in al zijn glorie te bewonderen, zien we dankzij een sterk staaltje technologie gigantische waterschildpadden, walvissen en dolfijnen pijlsnel op ons afkomen. De oohs en aahs volgen elkaar in sneltempo op. Ronduit indrukwekkend.

Nausicaá is een verborgen parel in onze Belgische achtertuin en een bezoek meer dan waard. Als daguitstap of als halte om de schitterende regio te verkennen. Je zal versteld staan.

Info: http://www.nausicaa.nl en www.evancy.be