Profondeville op zijn mooist

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Een verlaten pand veranderen in een geraffineerd hedendaags boetiekhotel met een vleug nostalgie om de hoek? Dat is exact wat Nathalie en Tom hebben gedaan. Ze openden in 2020 – tussen twee grillige lockdowns door – Hôtel Vedette in Profondeville. Een klein dorp aan de oevers van de Maas én strategisch goed gelegen, mooi in het midden tussen Namen en Dinant. Een plek waar de natuur intenser beleefd wordt en het vakantiegevoel hoog scoort op slechts twee uur rijden van thuis.

Minutieus mooi

Gevangen tussen een dikke zweem mist en lage grijze regenwolken springt het grote en friswitte gerenoveerde gebouw bij aankomst meteen in het oog. Net voor de start van de winter – en met de eerste sneeuw voorspeld door de radiospeakers – logeren we hier in misschien wel een van de meest verrassende nieuwe hotels in de Ardennen. Een intiem en charmant huis waar de zes slaapkamers en suites gehuld zijn in zowel diepgroene en inktblauwe kleuren als zachtroze en groene pasteltinten. De dominante kleuren van de Maas, Profondeville en het natuurschoon in de omgeving. De zes kamers van Hôtel Vedette hebben elk hun eigen inrichting, met aangepaste namen die verwijzen naar enkele bijzondere inwoners van Namen zoals de Belgische kunstenaar en graficus Félicien Rops. Wij zoeken de gastvrijheid en het luxueuze comfort op van ‘zijn’ Suite Félicien, naast de gezellige bibliotheek annex vergaderruimte in het gebouw.

Salle Coquette, een ontbijtruimte met grandeur en een (h)eerlijke ‘honesty bar’. © Hôtel Vedette

Net zoals de kamers toont ook de gemeenschappelijke ontbijt- en ontspanningsruimte Coquette hoe groot het oog voor detail is bij Nathalie en Tom. Een weelderig gefragmenteerd bloemenbehang clasht er mooi met de diepgroene muren, imposante zuilen, fluweelzachte paarse Marelli-zitbank en Bolia-designpoefs. De glansrijke grote tafel en kleine bijzettafels etaleren de sfeer van een gezellige Parijse bistro, waar het heerlijk vertoeven is voor een verzorgd biologisch ontbijt met ambachtelijke streekproducten.

In het kleine dorp aan de oevers van de Maas beleef je de natuur intenser

Een inrichting met een kleine knipoog misschien naar het oorspronkelijke idee van de eigenaars om – samen met hun vier kinderen – naar Frankrijk te verhuizen en daar ergens een hotel te starten. Tot ze in 2018 in hun eigen streek bezweken voor de charmes van dit pand om hun gedroomde boetiekhotel uit te baten.

© Hôtel Vedette

Tegenover het hotel ga je idyllisch de oevers van de Maas tegemoet. Waar je langs een fantastische loop-, wandel- en fietsboulevard zowel richting Namen of Dinant als Maredsous kan trekken. En voor de liefhebbers, deze boulevard maakt eveneens deel uit van de EuroVelo 19 Route ‘La Meuse à vélo’. De eerste langeafstandsfietsroute van Wallonië, goed voor 147 kilometer fietsplezier. De route helemaal rijden? Dan volg je de Maas over een fietsroute van ruim 1.000 kilometer. Vanaf het plateau Langres in Frankrijk – waar de Maas ontspringt – tot aan de gezamenlijke monding met de Rijn in Nederland. Een avontuur langs ongerepte natuurlandschappen en steden met een rijke geschiedenis.

www.hotelvedette.be





Meer ontdekken? – Namen. Hoofdstad van Wallonië, op 12 kilometer van Profondeville. Een stad met de unieke sfeer van een metropool én een gezellig dorp. Check op de spits van de citadel Searching for Utopia (ook bekend als De Schildpad), een bronzen beeldhouwwerk van kunstenaar Jan Fabre. – Dinant. De geboortestad van Adolphe Sax, de geniale uitvinder van de saxofoon. En een skyline die imponeert in de hoogte met herenhuizen, een kerk, rotswanden en helemaal bovenop dé citadel. – Le Safran de Patr’Ann. Een exclusieve saffraankwekerij net buiten het dorp van Profondeville. Bekend om de hoogwaardige kwaliteit van het kruid.