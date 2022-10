Overnachten in een Steel House aan het water: de luxe van een bosbad

Meng een afgelegen spot aan het water met een bos als decor en het resultaat is een droomcocon in het Nederlandse Bergentheim. Een GetAway Deluxe met een architecturaal randje en heel veel beleving. Inclusief ponton, kano en een houtvuur als sfeermakers.

Met het wisselen van de zomerdagen naar het grillige herfstseizoen rijden we met de campervan naar een veelbelovende plek in de kop van Overijssel. Waar we in Bergentheim op een eigen bosperceel van 2.000 vierkante meter het weekend doorbrengen in het nieuwe Steel House van GetAway Deluxe. Een cabin aan het water. Of doe maar – letterlijk – een knap staaltje vakmanschap, want design en vormgeving staan duidelijk voorop. We spotten bij aankomst niet één, maar drie out of the box vakantiehuizen, zo opgesteld rond het meer dat er vrij zicht is op het water en tegelijkertijd optimale privacy ten opzichte van elkaar. Met de instructies die we een week op voorhand in de bus kregen, gaan we nieuwsgierig richting het ponton om ons tot aan de overkant te trekken naar onze bestemming: het Steel House.

© Goedele Verrecas

Roestrood

Aanvankelijk werd cortenstaal vooral toegepast in de scheeps- en bruggenbouw, maar intussen werken ook landschapsarchitecten er graag mee, zijn er cortenstalen buitenkachels en plantenbakken én indrukwekkende vakantiewoningen als deze. “Het huis is aan de buitenkant bekleed met cortenstaal en in de afgelopen maanden prachtig rood gekleurd”, geven de eigenaars mee. Wat stoer en eerlijk oogt. “De woning is gebouwd op palen en loopt schuin op. Het laagste punt ligt achteraan bij de slaap- en badkamer, twee treden hoger is de keuken met een ruime eettafel en weer twee treden hoger zweeft op het hoogste punt boven het water de zithoek. Het huis is aan drie kanten gesloten en aan de voorzijde helemaal open waardoor alle ruimtes een vrij en weids zicht hebben. Opstaan en slapen doe je zo – met de gordijnen open – bijna letterlijk tussen de bomen. Koken en relaxen bij de hangende houtkachel zijn een zaligheid met zicht op het water. Ja, aan visuele weekendknuffels is er geen gebrek hier.

“Opstaan en slapen doe je – met de gordijnen open – bijna letterlijk tussen de bomen”

Eén ding is zeker: Steel House is een doordachte oefening zowel qua inrichting, vormgeving als duurzaamheid. Het huis is open-plan, alleen de slaapkamer met stapelbed en de douche- en wc-ruimte hebben een deur. Wat, samen met de doorlopende Ayous-plankenvloer (een thermisch gemodificeerde houtsoort) het ruimtegevoel vergroot.

Toch op zoek naar privacy? Die wordt à la minute gecreëerd door de aanwezige niveauverschillen en ingebouwde plantenbakken als eyecatchers. Of buiten op het grote dekterras, waar je relaxt op het getimmerde ligbed of – net zoals wij – de meesterlijke gasbarbecue laat presteren.

© GF

Op verkenning

Een zinderend verblijf draait ook om de fijne ontdekkingen in de buurt en daar zijn er hier genoeg van. Van openwaterzwemmen in het Veenkanaal op tien minuten lopen van het huisje tot een bezoek aan de hanzestad Zwolle op 40 minuten rijden. Maar Weerribben-Wieden lonkt misschien nog het meest voor natuurliefhebbers. Het is het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa, waar door een verleden van turfstekers en rietsnijders een prachtig gebied ontstaan is vol meren, vaarten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen. Naast de natuur zijn er historische stadjes en dorpen zoals Giethoorn en Steenwijk. Te ontdekken met de auto of fiets, maar nog leuker met een elektrisch bootje of een kano.





www.getawaydeluxe.com