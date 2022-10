Op en top Belgisch

Kick-off van de Week van de Belgische mode in Roeselare

Roeselare is dit jaar gaststad van de Week van de Belgische mode. Niet toevallig: de Rodenbachstad staat bekend om zijn vele boeiende modezaken waar je Belgische mode kan scoren. Op zaterdag 8 oktober wordt het startsein gegeven, met een ondernemersontbijt in aanwezigheid van de burgemeester en van Ann Van Elsen, die dit jaar ambassadrice is van de WVDBM. In de namiddag is er een shoppingtour met Ann Van Elsen en met de winnares van de wedstrijd die de stad Roeselare heeft uitgeschreven. De hele week zullen er activiteiten georganiseerd worden en valt er heel wat Belgisch fraais te winnen op de Facebookpagina van de WVDBM – www.facebook.com/weekvandebelgischemode/.