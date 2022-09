Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Eigenzinnig mooi

Véronique Vandewalle kon haar gedroomde mode – een duurzaam, atypisch en vooral stijlvol alternatief voor fast fashion – maar niet vinden en besloot die dan maar zelf te maken. Haar eerste collectie VVDW reflecteert dan ook volledig haar eigenzinnige modevisie, zonder compromissen: hoogwaardige reststoffen van bekende ontwerpers verandert ze in haar eigen atelier tot unieke, tijdloze kleding.

565 euro (jas) – www.veroniquevandewalle.com

Hoog niveau

Buffalo’s, hoe zouden we dé iconen van de 90s ooit kunnen vergeten… En dat doen we blijkbaar ook niet, want het schoenenlabel met de karakteristieke plateauzolen beleeft opnieuw hoogdagen. In hedendaagse stijl en dus vegan geproduceerd, goedgekeurd door de internationale dierenorganisatie PETA.

110 euro – www.buffalo-boots.com

Nuchter genieten

Feesten zonder alcohol is een trend en daar speelt ook het West-Vlaamse label O’live op in. Onder de noemer SoSecret lanceren ze verschillende alcoholvrije drankjes, waaronder de O’live Gin The Innocent, de alcoholvrije versie van de originele gin op basis van groene olijven en mediterrane kruiden.

27 euro – www.olivegin.com

Mooier met hop

Dat de hopplant haar sporen heeft verdiend als bewaar- en smaakingrediënt in bieren, is bekend. Het Belgische bedrijf Xantho claimt dat hop ook een krachtig antioxidant bevat, dat de huid hydrateert, rimpels vervaagt en roodheid en pigmentvlekken vermindert.

Wat maakt Xantho anders dan andere schoonheidsproducten?

Ester De Rycke, marcom-director: “Met een gepatenteerde formule zijn we erin geslaagd om de krachtigste natuurlijke antioxidant uit de plantenwereld xanthohumol bruikbaar te maken voor toepassing in de cosmetica. Xanthohumol heeft een veelzijdige werking: het verbetert de huidstructuur maar is ook werkzaam tegen pigmentatie en onzuiverheden. We doen dat ‘the pharmacist way’: met zo weinig mogelijk ingrediënten creëren we effect, onze producten zijn dan ook cosmeceuticals. Het is zeker aan te raden om de ingrediëntenlijst te vergelijken met die van andere grote cosmeticamerken. Bovendien bieden we all-in-one-producten aan, je hoeft dus niet meerdere producten te kopen voor verschillende huidproblemen.”

Wat is er zo specifiek aan hop? Is de werking al langer bekend?

“In de middeleeuwen werd hop al gebruikt voor medische doeleinden. Het was toen al bekend voor zijn anti-inflammatoire, antibacteriële- en preservatieve eigenschappen. De laatste jaren is de interesse in hop als medische plant zeer sterk gegroeid, en in het bijzonder in xanthohumol, een natuurlijke polyfenool aanwezig in de hopplant.”

47 euro (anti-aging nachtcrème) – www.xantho.com

Zacht voor jezelf

De gloednieuwe fairtradecollectie van Primark presenteert zes must-haves voor elke beautyfan. Elk product van gezichtsreiniger tot badolie bevat sheaboter of olijfolie, ingrediënten die bekend staan om hun verzachtende, voedende en hydraterende werking voor de huid.

3,50 euro – www.primark.com

Op je lijf geschreven

Lang genoeg maar veel te smal? Perfect op je heupen maar een taille die wijd uitstaat? De zoektocht naar de ideale jeans kan lastig zijn! De Shape of You-jeans van Lolaliza moet aan al onze verzuchtingen tegemoetkomen, is er voor maatje 34 tot en met 48, en nu ook in nieuwe snitten en nieuwe kleuren als grijs, kaki en camel.

49,99 euro – www.lolaliza.com

Eén voor alles

Kiezen hoeft niet dit najaar, of toch in elk geval niet waar het de inhoud van onze make-uptasjes betreft. Want dé trend heet monochrome make-up: één kleurtje op zowel ogen, wangen als lippen dus. Of voor wie dat toch iets te eentonig vindt: meerdere tinten van dezelfde kleur. Goed voor een zachte, natuurlijke look.

6 euro (e.l.f. monochromatic multi-stick) – www.douglas.be