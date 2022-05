Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Zomer in huis

Met dégradé-effecten, felle kleuren en out-of-focus graphics zet de wereldbekende architecte en ontwerpster India Mahdavi de toon voor haar interieurcollecties. Voor H&M Home bedacht ze een lijn ambachtelijk keramiek in levendige tinten die de zomer zo in huis halen. De lijn wordt volledig in Europa geproduceerd.

49,99 euro (vaas) – www2.hm.com

Eerlijke stijl

Back to the nineties met het Nederlandse accessoirelabel O My Bag. De zomercollectie heeft voor elk wat wils in petto: van de praktische Taylor tot de Billie Junior, de eerste rugzak voor kinderen. De duurzame lederen tassen worden op een eerlijke manier gemaakt.

159 euro – www.omybag.nl

Wollig warm

Wie houdt van een comfortabele en elegante stijl heeft vast en zeker een peacoat in de kast hangen. De jas werd oorspronkelijk gedragen door zeelui, later ook door militairen, en werd gemaakt uit dik wolvilt. Deze ivoorkleurige interpretatie van Filippa K trotseert met glans minder warme voorjaarsdagen.

520 euro – www.filippa-k.com

Doosje liefde

The Saint of Love: een gendervrij poppetje dat een boodschap van liefde brengt. Zo ziet in elk geval de Loppemse ontwerper Luc de Maeght zijn kleurrijke creaties, verpakt in bijzondere doosjes bovendien. De man maakte eerder het Belgische broekenmerk Zilton groot en lag mee aan de basis van Atelier Noterman. Vandaag maakt hij het tot zijn missie om mensen met elkaar te verbinden en gelukkiger te maken.

125 euro (18 cm) – www.saintoflove.com

Even stilstaan

Elk boek vraagt om er even bij te gaan zitten, maar deze leuke vondsten zetten écht wel even de rem op onze gejaagde levens.





1. In haar al vijfde gedichtenbundel ‘Een handjevol RUST’ schrijft Liz is More net die woorden die je even bewust doen stilstaan bij het leven. (Uitgeverij Pelckmans, 15 euro)

2. Surfster Martine Geijsels schrijft nu eens quotes, dan weer korte gedichtjes of gewoon losse gedachten over ambitie, spiritualiteit, vrijheid en liefde neer in de bundel ‘Pel me’. (17 euro – www.gopher.nl)

3. Het ‘Succesjesboek’ gebruiken jonge kinderen niet alleen als dagboek 2.0; het biedt ook handvaten om in onze drukke maatschappij de communicatie met hun ouders te stimuleren. (25,95 euro – www.succesplanner.com)