Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Nestdrang

Tuinmeubelen en -accessoires leunen zo dicht mogelijk bij de natuur aan: veel hout en natuurlijk vlechtwerk, en ingetogen tinten. Een trend die uitnodigt om tot jezelf te komen, in zitmeubelen om je heerlijk in te nestelen.

vanaf 3.565 euro – www.gervi-outdoor.be

Tafeltje prik je

De nieuwe outdoorcollectie Úti Objects focust op buitenmomenten. En met haar eerste trio kleurrijke tuintafeltjes is het meteen aperotijd. De tafeltjes laten zich eenvoudig in de tuingrond prikken, en tekenen door hun vrolijke kleuren en speelse vormen mooi af tegen een groen decor.

vanaf 235 euro – www.utiobjects.com

Wisselvallig

De zon lokt ons naar buiten voor een stevige wandeling, maar laat je toch maar niet verrassen door de wispelturige weergoden in ons landje. Primark lanceert een nieuwe, waterbestendige outdoorcollectie die je droog en warm houdt, van kop tot teen.

Vier je vormen

Lingerie waar gewoon elke vrouw in past. Die dure belofte maakt Edited waar met de collectie The Bodywear Edit. Met doordachte, eenvoudige modellen, flatterende pasvormen en huidvriendelijke, duurzame stoffen. De hele lijn is verkrijgbaar in maten XS tot XXXL én behalve in neutrale tinten ook in fris oranje en groen.

15,90 euro (slip) – www.edited.be

Tijd om te recycleren

Het Deense horlogemerk Bering maakt van de nood een deugd: plastiek dat wordt opgevist uit de oceaan krijgt een nieuwe bestemming rond je pols als uurwerkbandje. Kan tellen als milieubewust mode-statement!

189 euro – www.beringtime.com

Lichtvoetig

Skechers zijn niet meer uit de rekken van schoenenwinkels weg te denken. Daar zitten de voorbije tijden met verhoogde aandacht voor comfort ongetwijfeld voor iets tussen. Ze sluiten perfect rond de voet, zijn ultralicht en bieden toch een goede ondersteuning. En ze zijn er ook voor jonge voeten. Bovendien kunnen de meeste Skechers GOwalk en GOrun gewoon in de wasmachine.

49,95 euro – www.be.skechers.com

Hoger, lager

Een zomertrend als slip-onsandalen willen we allemaal wel aan, al wil het niet altijd even goed lukken om er stijlvol op vooruit te komen. Het Belgische merk her. stelt een hak van zes centimeter voor: laag genoeg om comfortabel te lopen en hoog genoeg om elegant te ogen.

199 euro – www.her.be

Roze wolk

Met essentiële oliën kun je alle kanten op: verdampen voor een subtiele geur in huis, een paar druppeltjes in bad of toevoegen aan een neutrale huis- of massageolie… Met de geur van Pink Grapefruit haal je bovendien alvast de zon in huis.

27,95 euro – www.rainpharma.com

Glaasje gezond

Na Amerika veroveren drinkbouillons nu ook de rest van de wereld. Bij ons wordt het drankje in de markt gezet door Brothway. De flesjes bevatten vitamines, mineralen en proteïnen die vrijkomen na het koken van het vlees en de beenderen tot een vetarme bouillon. Glaasje chicken curcuma of nordic lobster, iemand?

3,50 euro – www.brothway.com

Groen op tafel

Groen is dé lievelingskleur van keramiste Charlotte Lannoy, en dat spreekt ook uit de kommen, schaaltjes en schoteltjes in prachtige blauw- en groentinten die ze creëerde voor Cosy & Trendy. Elk stuk keramiek uit haar collectie Crafts is het resultaat van puur ambacht.

www.cosy-trendy.eu

Helende geuren

Met de natuur als inspiratiebron creëerde Julie Tinant vier parfums die zowel vrouwen als mannen kunnen dragen. Aan ieder geurtje uit de lijn J’emme – samentrekking van j’aime en gemme of edelsteen – schrijft ze bovendien een helende werking toe.

15 euro (discovery box) – www.jemme.be

Wereldfeest

World Party Day dook als idee voor het eerst op in het boek Flight, A Quantum Fiction Novel van de Amerikaanse schrijfster Vanna Bonta. Dat eindigt met een feest waar mensen wereldwijd en tegelijkertijd aan deelnemen. Aanleiding tot een mooie traditie, dit jaar te beleven op zondag 3 april. En dan wil je de show stelen, toch?