Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

De groenste zijn

Met zijn Good is beautiful-initiatief streeft Maisons du Monde ernaar om tegen 2025 zijn aanbod ecologisch verantwoorde artikelen te verdubbelen tot 40%. Met dit en andere initiatieven wil de groep het duurzaamste interieurmerk van Europa worden.

12,99 euro – www.maisonsdumonde.com

Oer-Hollands

Het nieuwe uniseks modelabel Sine & Cosine brengt een eigentijdse ode aan de Hollandse boerenklederdracht. Conventionele, rurale silhouetten worden vertaald naar een hedendaags, urban modebeeld. Met als resultaat onder meer de Hannes Clog, een robuuste klomp gemaakt uit Europees kalfsleder. Verkrijgbaar vanaf eind maart in cow black, milk white en – hoe kan het anders – tulip orange.

380 euro – www.sinecosine.nl

Nieuw leven

Drie jaar geleden zetten enkele Nederlandse ondernemers het onlineplatform Reliving op, in de hoop de verkoop en aankoop van tweedehandsmeubels en vintage design gemakkelijker en leuker te maken voor een breed publiek. Daarmee willen ze nu ook hun zuiderburen ertoe bewegen meubelen minder snel richting afvalberg te sturen en een nieuw leven te bezorgen.

www.reliving.be

Trek uw plant

Planten soigneren kan iedereen. Of de praktische tips en tricks uit Planttrekker zouden je toch een heel eind op weg moeten helpen. Plantendokter Thomas Goyvaerts leert je de juiste planten kiezen voor elk interieur, hoe ze te verzorgen, verpotten en vermeerderen. Volg hem ook op zijn Instagramaccount @Planttrekker.

24,99 euro – www.standaarduitgeverij.be

Zacht voor de ogen

Geef je ogen even rust na een drukke dag met een verzachtend oogkussen. Rituals vult zijn versie met lijnzaad. Even opwarmen in de magnetron of er je favoriete geurtje op verstuiven en… wachten op mooie dromen.

Speelse zomer

Ideaal om vrij in te bewegen, met het gemak van een jurk en het comfort van een korte broek: geen wonder dat de playsuit – en bij uitbreiding de lange versie ervan, de jumpsuit – niet meer weg te denken zijn uit onze zomergarderobe.

99,95 euro – www.mbym.dk

Stralend groen

Verleidelijk, maar niet om op te eten deze keer: het romige avocadomasker van Clay and Glow is vooral geschikt om een droge huid opnieuw te laten stralen. Vegan en dermatologisch goedgekeurd, voor een tussendoortje van 20 minuten of zelfs een hele nacht.

29,95 euro – www.iciparisxl.be

Boost voor je haren

Een conditioner betekent, zeker aan het einde van een lange winter, een boost voor elke haardos. De vegan versie van Madara – met extracten van lijnzaad, paardenkastanje en weegbree – belooft ons glanzende en makkelijker te stylen haren.

14,50 euro – www.bloomsandblossoms.eu

Rollende plantenkas

En of hij gezien zal worden, zo’n stijlvolle plantenkas! Ontwerper David Le Versha gebruikte voor dit design dat hij bedacht voor Revised roestvrij staal en aluminium. Handig bovendien, want je rolt de kas met de twee handvatten naar de ideale plek in je tuin waar je planten, zaden en stekken kunnen groeien en bloeien in zon of schaduw.

2.062 euro – www.revised.com

Overal inzetbaar

Ferm Living haalt groen in huis. Zijn Plant Box is er in verschillende formaten, om planten in te etaleren, maar ook boeken of kantoorbenodigdheden. En kun je op verschillende manieren integreren in je interieur, als blikvanger, in de vorm van een bankje of als roomdivider.

289 euro – www.fermliving.com

Groene vingers

Voor haar high endcollecties werkt Elisa Lee met goud en diamanten uit mijnen waar goeie werkomstandigheden gegarandeerd zijn én met gerecycleerd materiaal. In combinatie met edelstenen als deze groene toermalijn kan dat alleen maar een ring opleveren die het dragen meer dan waard is.

Prijs op aanvraag – www.elisalee.be

Iedereen clean

De nieuwe make-uplijn Kind & Free van Rimmel is voor het merk een eerste stap op weg naar cleane beautyproducten voor iedereen. Het matterende poeder is samengesteld met tapioca, haverpitmeel en hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten. Helemaal vegan, tot en met de puf-applicator om het product aan te brengen. En te verkrijgen in niet minder dan zes tinten.