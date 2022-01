Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Een blokje thee

Thee zetten lijkt je net iets te omslachtig maar je wil wel graag voldoende water drinken. Microtea to the rescue! Het kleine blokje gemaakt van natuurlijke fruit- en plantenextracten, helemaal vegan en volledig suiker- en lactosevrij, los je simpelweg op in water van 60°C. Sinds kort zijn twee nieuwe smaken verkrijgbaar: een combinatie van zwarte thee en honing, en eentje van groene thee en citroengras.

7,90 euro (12 stuks) – www.waterdrop.nl

Goed gevoed

Even genoeg van al dat eten? Best mogelijk, maar je huid goed gevoed houden blijft een must. Een goeie dagcrème houdt je huid de hele winter door goed gehydrateerd. En dat zie je eraan.

39,55 euro – www.amway.be

Esports ofwa?!

Voortaan wil je mee kunnen praten met je kinderen over gaming en esports? Wie het nu in Keulen hoort donderen, neemt beter even een kijkje op Game Time, de onlinewegwijzer van JBC die gametaal duidt en tips en tricks biedt om samen gezonde grenzen te stellen rond gaming. En daar hoort uiteraard ook een collectie voor de gamers bij: stoere uniseks shirts en sweaters van Playstation, Minecraft, Xbox en Pokémon.

14,95 euro – www.jbc-gametime.be

Beste kameraden

Komrads werden voor het eerst in de jaren 50 gemaakt in de Sovjet-Unie, als antwoord op de Amerikaanse Converse All Stars. De productie werd stopgezet in 2009, maar twee Belgen reanimeerden de cultklassieker met nieuwe kleurtjes en nu zelfs in appelleder. Vanaf dinsdag 18 januari staan ze twee maanden lang in de kijker in de Juttu-pop-upspace.

139 euro – www.juttu.be

Gekleed voor de planeet

Duurzaamheid zet zich ook dit jaar door als een trend waar modelabels alsmaar moeilijker omheen kunnen. De weg is nog lang, maar er is geen alternatief. Overal wordt gezocht naar manieren om kledij efficiënter en met meer respect voor het milieu te produceren. En om bewuster te kopen! Brax draagt met zijn Blue Planet-label zijn steentje bij.

www.brax.com

Propere was

Propere kleren willen we allemaal. Maar dat zeepproducten zelf niet altijd zo ‘proper’ zijn, is ook een feit. Gelukkig zijn er alternatieven. De wasmiddelen van Seepje zijn vrij van synthetische geur- en kleurstoffen, witmakers en micro-plastics. En staan nog eens mooi in het washok ook!

8,99 euro (wasmiddel) – www.seepje.be

Knuffel op de kast

Nieuw leven op komst dit jaar? Knuffels heeft zo’n kleine spruit natuurlijk nooit genoeg. Maar waarom zou je de toekomstige ouders alvast niet verrassen met een decoratief exemplaar?

120 euro – www.theophile-patachou.com

Mik op de sterren

Een vleugje rock-‘n-roll geeft elke outfit een boost. Het Belgische horlogemerk Ice-Watch brengt een collectie uit met metallic glans, bliksemschichten en sterretjes, waarmee je dit jaar zeker gezien zal worden.

99 euro – www.ice-watch.com