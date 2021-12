Ontdek de laatste trends & leukste nieuwtjes

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Pak vol goed gevoel

Vrouwen kiezen vandaag voor een maatpak omdat het hen powerful doet voelen zonder dat het mannelijke energie uitstraalt. Een invulling die genderrollen overstijgt en die Angélique Van Gils samen met haar twee dochters Jill en Joy van der Heijden ertoe inspireerde om eerder dit jaar het label Pursuit Femmes op te richten. Met succes, onlangs openden ze al hun tweede atelier, in Gent.

vanaf 550 euro – www.pursuit-femmes.com

Natuurlijke nagels

De nagellak van Karolin Van Loon is vegan, eco-friendly en bevat geen schadelijke bestanddelen. De basislaag voedt je nagels bovendien en zorgt voor een effen nageloppervlak. Breng één laagje aan als basis onder gekleurde nagellak of twee laagjes voor een natuurlijke look.

20 euro – www.karolinvanloon.com

Schone slaapster

Uitgeslapen de feestdagen aanvatten? Of misschien komt dit als geschenkje om achteraf van alle feestgedruis te bekomen beter van pas? Een scrunchie om je haren bijeen te houden en een oog-maskertje om heerlijk rustig de nacht door te komen, kunnen we de komende weken hoe dan ook gebruiken.

19,95 euro – www.mbym.dk

Hoera! Hoera! Hoera!

Voor het Belgische label Imprevu is het drie keer feest. Het modehuis viert zijn vijfjarige jubileum en kreeg als bekroning daarvan tijdens de jongste Belgian Fashion Awards de publieksprijs van Merk van het jaar 2021. Met de eindejaarsdagen in zicht komt daar de Party in Unity-capsulecollectie bovenop, met veel lurex, pluimen en pailletten. De opbrengst daarvan gaat naar goede doelen.

84,99 euro – www.imprevubelgium.com

Zacht voor je handen

Handen wassen is essentieel geworden in onze dagelijkse hygiëne. Maar al te agressieve zepen breken dan weer de natuurlijke beschermlaag van de huid af. Nannic behandelt handen met zachtheid: in één pakket vind je een reinigend schuim dat de nodige terugvettende capaciteit heeft, een voedend en herstellend serum en tien biologisch afbreekbare nitril handschoenen. De producten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

81,90 euro (pakket) – www.shop.nannic.be

Goed ondergoed

Ondergoed vindt altijd wel zijn weg tot onder de kerstboom. Waarom dan niet meteen kiezen voor een duurzame boxershort? Le Slibard is een jonge start-up opgericht door drie Brusselse ondernemers, die ethisch ondergoed produceren zonder in te boeten aan kwaliteit: gemaakt uit beukenhoutpulp, efficiënt beprint en doordacht vervoerd.

29 euro – www.leslibard.com

Om bij te smelten

Damart lanceert een capsulecollectie voor ski-addicts en vintage-lovers: het gamma Thermolactyl is er nu in een retro-uitvoering. Soepel, zacht tricot dat skiërs beschermt tegen de kou. En omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen, maakt ook een body voor baby’s deel uit van deze collectie.

25,99 euro – www.damart.com

Pure bubbels

Wie van bubbels houdt, maar minder van de gevolgen ervan op de weegschaal, zal maar wat blij zijn met Pure. Een fles uit het Italiaanse Piemonte zonder suiker en zonder koolhydraten maar wél vol smaak.

11,99 euro – www.purethewinery.com

Goed gezien

Steek jij straks de Franse skiër en meervoudig medaillewinnaar Kevin Rolland naar de kroon op de skilatten? Met de Pro Model-skibril die hij samen met Izipizi ontwierp, en waarbij hij niets aan het toeval overliet, zit je in elk geval al in de goeie richting.

80 euro – www.izipizi.com

Tinten wit

In afwachting van de eerste sneeuwvlokjes hullen wij ons alvast in alle tinten wit. Van gezellig breigoed en puffy jassen tot warme sjaals en teddy tasjes.

89,95 euro – www.mbym.dk

Stralend nieuw

Laat je droge winterhuid in 2021 en zet het nieuwe jaar in met een stralende glow! In de luxe Self Holiday Kit vind je precies wat je daarvoor nodig hebt: een hydraterende dagcrème, een verzachtende reinigingsmelk en een voedende lipbalsem.

112 euro – www.naturalself.eu