Ons proefkonijn in (H)eerlijk in Oostende: Verrassend plezier met bier

Het perfecte bier serveren bij het juiste gerecht, dat is de uitdaging die chef Kevin Vandromme en zijn vrouw Vicky Helsmoortel aangaan in het bierrestaurant (H)eerlijk in Raversijde (Oostende). En daar slagen ze wonderwel in.

In de schaduw van de Oostendse luchthaven baten Kevin en Vicky sinds vijf jaar het bierrestaurant (H)eerlijk uit. Ervaring deden ze eerder op in een restaurant op de Oostendse zeedijk en in een zaak in Bredene tot hun oog viel op het hoekpand in Raversijde waar ze hun droom waarmaakten: een restaurant waar bier centraal staat.

Trappistenparadijs

Kevin had al langer een grote passie voor bieren, met een voorkeur voor trappisten en geuzes, en hij slaagde er met verve in die passie ook aan te wakkeren bij Vicky, de uiterst sympathieke gastvrouw in de zaak, die verrast met haar haast encyclopedische kennis van de geserveerde bieren. De collectie trappistenbieren – de grootste trappistenkaart wereldwijd is ronduit indrukwekkend. Van alle elf officiële soorten hebben ze flesjes staan in de koelkast. Van de Belgische toppers zoals Westvleteren en Orval tot de Italiaanse, Nederlandse, Engelse, Oostenrijkse en zelfs Amerikaanse trappist. “Ja, we zijn hier zot van trappist. Het bier, niet de levensstijl”, lacht Kevin.

De liefde voor het bier weerspiegelt zich ook in de kaart. Bij de gerechten à la carte met klassiekers zoals varkenswangetjes, kabeljauw, zeetong, steak of Ierse ribeye geeft zowel de chef als de gastvrouw een suggestie voor een passend biertje. “Daarnaast bieden we elke maand een biermenu aan met keuze uit drie of vijf gangen, waarbij elk gerechtje gepaard gaat met een biertje. Die keuze maken we na veel experimenteren en proeven”, vertelt Vicky. “Je kan daarbij kiezen voor de kleine dorst met proefglaasjes van 15 centiliter of de grote dorst met de volledige flesjes van 33 centiliter.”

Voor we beginnen aan het vijfgangenmenu nippen we eerst van een verrassend aperitief op basis van limoncello, basilicum en… geuze, geserveerd met een hapje vissla, wat brood en zelfgemaakte zeewierboter. Daarna volgt een tartaar van zeebaars, geserveerd met een blond Zwoantje, een lokaal gebrouwen biertje. “Die plaatsen we ook graag in de kijker”, klinkt het.

Turbo Noir

Verder op het menu een vegetarisch Indiaas soepje, een filet van heilbot en traag gegaard buikspek. Niet alledaags, en dat zijn de gekozen biertjes nog minder. De quadrupel Practice what you preach, een samenwerking van de Nederlandse brouwerij La Trappe en het Schotse Brewdog, is dé ster van de avond en smaakt perfect bij het soepje. Afsluiten doen we met een verrassing van chocolade met rode vruchten, geserveerd met een Turbo Noir. Dit biertje werd op de markt gebracht door Channel Zero-frontman Franky De Smet-Van Damme, maar smaakt buiten alle verwachting eerder zacht en zoet. Santé!

Nieuwpoortsesteenweg 893 in Raversijde (Oostende) – www.bierrestaurantheerlijk.be

