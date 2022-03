Ons proefkonijn in Bistro Jett in Westkapelle: hemels smakenpalet

In het polderdorp Westkapelle, in het hinterland van Knokke-Heist, zijn aangename ontdekkingen te doen. Zoals Bistro Jett, wat staat voor Just Enjoying Time Together. En samen genieten doe je met volle teugen van de vernieuwende gerechten op het bord.

Bistro Jett is gelegen in de Dorpsstraat in Westkapelle, op een boogscheut van de Sint-Niklaaskerk, die in maart 2013 vernield werd door een hevige brand, maar ondertussen volledig heropgebouwd is. In contrast met het rustieke polderdorp staat het aangename strakke interieur waar je je meteen op je gemak voelt.

Chef Dries Huisseune, die opgroeide in Heist en het vak leerde in Spermalie in Brugge, opende de zaak zes jaar geleden, samen met zijn vrouw Sarah Deputter. In de open keuken zie je Dries samen met zijn jonge keukenbrigade aan het werk als een geoliede machine die elk bord omtovert tot een waar kunstwerkje. “Ons menu wijzigen we om de drie tot vier weken”, vertelt Dries. “Zo blijven we scherp en vermijden we dat er sleur of slordigheden in ons werk sluipen.”

De score van 14,5 in de culinaire gids Gault&Millau deed ons met hoge verwachtingen afzakken naar de polders. We kiezen voor het menu ‘Enjoy’ met aangepaste wijnen en genieten doen we, te beginnen met een gin van het huis op basis van rozenblaadjes. De hapjes beloven al meteen veel goeds en zijn een lust voor het oog met onder meer een mousse van kabeljauw en noordzeekrab.

Ongedwongen sfeer

“Ik werk graag met seizoensgebonden producten, onder meer uit de Noordzee, maar ik werk eigenlijk nog liever met vlees”, bekent de chef. En dat is te merken aan het menu, want het hoofdgerecht is perfect gebakken duif met een heerlijke jus. Daarvoor was het al smullen van coquilles en een langoustine, allebei erg knap gepresenteerd, maar de verrassing van de avond moet dan nog volgen, te beginnen met een ‘predessertje’.

Dat dessertje is een rijstpap met een sorbet van bloedsinaasappel, compleet met gouden lepeltjes. Daarna volgt de blikvanger van de avond: het dessert is een fantastisch bostafereel, met paddenstoel, dat zo als schilderijtje aan de muur kan, én even heerlijk smaakt als het eruitziet.

Gevraagd naar hun verdere ambities en of ze dromen van een Michelinster blijven Dries en Sarah opvallend bescheiden. “Dat is geen doel op zich. Wat voor ons telt, is dat de mensen het lekker vinden en ze bij ons kunnen genieten in een ongedwongen sfeer”, klinkt het. Ons zou het evenwel verbazen dat die Michelinster nog lang op zich laat wachten.

Bistro Jett: Dorpsstraat 113 in Westkapelle (Knokke-Heist). Meer info: www.bistro-jett.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.