Ons proefkonijn bij Ter Weyngaerd in Izegem: tijdloze topklasse

Het Izegemse restaurant Ter Weyngaerd is een gevestigde waarde die al jarenlang synoniem staat met kwaliteit van de bovenste plank. Met dank aan chef-kok Geert Vandermersch en zijn echtgenote Sonja Pattyn.

Chef-kok Geert Vandermersch staat al 34 jaar achter het fornuis van Ter Weyngaerd. Echtgenote Sonja Pattyn is al even lang de sympathieke gastvrouw die, samen met vaste kracht Ann Decock, elke gast met een kamerbrede glimlach in het Izegemse herenhuis ontvangt.

“We staan garant voor een klassieke Franse keuken met een moderne toets”, doet Geert de keukengeheimen uit de doeken. “Wij serveren erg toegankelijke gerechten en werken iedere zes weken een volledig nieuw menu uit. Daarbij zijn seizoensgebonden en lokale producten dé grote voorwaarde.”

“Wat wij op onze borden brengen, daar zijn we preus op. Die aanpak vertaalt zich in een erg trouw klantenbestand, maar we willen ook nieuwe mensen warm maken voor wat we doen. Daarom blijven we onszelf heruitvinden.”

Eind juli koksmuts aan de haak

Eind juli hangen Geert en Sonja de koksmuts echter aan de haak. “Zondag 23 juli wordt onze laatste service. We hebben ons hele leven onze klanten in de watten gelegd, nu is het tijd voor een iets rustiger bestaan. Al zullen we het sowieso missen, want veel klanten zijn vrienden geworden. We willen nog een half jaar knallen en dan in schoonheid eindigen.”

© Ter Weyngaerd

Dat Geert en Sonja hun vak kennen, blijkt ook uit het heerlijke menu waarmee we onze smaakpapillen mogen verwennen. Starten doen we met een eigentijdse versie van tonijn en gerookte paling, mijn tafelgenote kiest voor de sint-jakobsnoot met spek, witloof en aardpeer.

De succulente starters effenen het pad richting een sappig Ibérico-haasje en een volgens de regels van de kunst gebakken zalmforel. Afsluiten doen we met een perfecte baba au rhum en een uitgebreid Belgisch kaasbordje. Om duimen en vingers bij af te likken.

Wie houdt van tijdloze klasse, is bij Ter Weyngaerd nog zes maanden lang aan het juiste adres.

© Ter Weyngaerd

Ter Weyngaerd: Burgemeester Vandenbogaerdelaan 32 in Izegem.www.terweyngaerd.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.