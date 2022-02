Ons proefkonijn bij restaurant Notarishuys in Diksmuide: topgastronomie in een authentiek jasje

Een voormalige notariswoning in het centrum van Diksmuide vormt de perfecte speeltuin voor chef-kok Bert Boussemaere. Het Notarishuys is een oase van rust waar het ene verfijnde gerecht na het andere je smaakpapillen op een ongeziene verwenbeurt trakteert.

Bij Gault&Millau 15 op 20 en een vermelding in de Michelin Gids, die andere culinaire bijbel. Wie dergelijke adelbrieven kan voorleggen, moet zijn vak wel door en door kennen.

Dat is zeker het geval voor Bert Boussemaere (43), die sinds 2004 het restaurant en bijhorende hotel Notarishuys samen met zijn vrouw Jessica Seys (42) in goeie banen leidt. De chef-kok deed ervaring op bij het Hof van Cleve en Comme Chez Soi en trekt het topniveau ook in zijn eigen zaak door.

Het pand herbergde meer dan een eeuw lang vier generaties notarissen in de Boterstad, maar is nu een niet te missen adresje voor wie van de betere keuken houdt. “Het Notarishuys is een gezellig restaurant waar je in een losse en amicale sfeer verfijnd kan eten”, legt het echtpaar uit.

Wauwmomentjes

Lokale producten spelen daarbij een sleutelrol. “We werken zoveel mogelijk met streekgebonden ingrediënten. Onze groenten halen we bij Diksmuidse telers, onze vis komt van Nieuwpoort. En alles wat bij ons op tafel komt is eigen creatie.”

Die filosofie begint al bij het aperitief. Mijn tafelgenote en ikzelf laten allebei ons oog vallen op een cocktail op basis van Belgische vermout: de Kiss my Rhubarb met een infusie van rabarber, citroentijm en -verbena en de Kiss my Blackberries, geïnfuseerd met bramen en venkelzaden. Verrukkelijk en vooral dé perfecte start voor het maandelijks wisselende menu dat voor ons met veel liefde bereid wordt.

Na de gemarineerde zeebaars met zeewier en gekonfijte citroen zorgt de rode poon en pijlinktvis met gefermenteerde venkel en chorizo voor een tweede wauwmomentje, maar the best is yet to come.

De gegrilde zeeduivel en het Blonde d’Acquitaine-rund de twee hoofdgerechten waaruit we konden kiezen zijn tot in de allerkleinste details af.

Een ster waard

Afsluiten doen we met de gemarineerde ananas, vergezeld van kokos, passievrucht en warempel pastinaak. Een nagerecht dat gerust een ster verdient, net als de rest van de avond.

En wie na een succulent diner liever niet meer de weg opgaat, kan een zorgeloze nacht tegemoet gaan in een van de vier luxueuze hotelkamers.

’s Ochtends nog een verkwikkende sauna en een duik in het verwarmde buitenzwembad en de Notarishuys-ervaring is compleet.

Hotel-restaurant Notarishuys, Koning Albertstraat 39 in Diksmuide. www.notarishuys.be. Meer adressen op http://www.notarishuys.be.