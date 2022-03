Ons proefkonijn bij Poer in Lichtervelde: topgerechten in een huiselijk kader

Restaurant Poer in Lichtervelde opende pas in het najaar van 2019 de deuren, maar het voelt alsof chef-kok Kim Decock en haar partner Klaas Devriendt al járen in ‘the business’ zitten. Wie er de voeten onder tafel schuift, treedt een culinair walhalla binnen.

Het verhaal van Restaurant Poer start eind 2019. Chef-kok Kim Decock (34) – what’s in a name – verdiende eerder haar strepen in een sterrenzaak in Italië, roerde nog in de potten bij Wout Bru in Zuid-Frankrijk en deed ook ervaring op bij De Zuidkant in Damme en Kwizien in Maldegem.

Samen met haar partner Klaas Devriendt, die tien jaar lang bij VRT en VTM zijn brood verdiende, achtte ze de tijd rijp om de stap naar een eigen zaak te zetten. Het van Torhout afkomstige koppel vond in Lichtervelde de perfecte plek en doopte zijn geesteskind Poer. Kort, krachtig, West-Vlaams en no-nonsense, zoals Klaas en Kim ook zelf in het leven staan.

Tweede woonkamer

“Wij staan voor een gemoedelijk restaurant waar seizoensgebonden gerechten de boventoon voeren”, leggen de zaakvoerders uit. “Ons menu wijzigt maandelijks en is keer op keer verrassend. Daar ligt ook onze missie: onze klanten nieuwe ervaringen laten opdoen en hen een huiselijk gevoel geven. Poer moet een tweede woonkamer zijn. Daarom laten we de mensen ook langs de achterdeur binnenkomen.”

Bij Poer komt alles uit de eigen koker. “We maken alles zelf: van het brood op tafel tot de versnaperingen bij de koffie. Daarvoor kopen we zoveel mogelijk lokaal in. Bij het aperitief krijg je bijvoorbeeld Lichterveldse pastrami, een echte ontdekking. Wie hier tafelt, krijgt ook gerechten die écht van hier zijn geserveerd.”

Drie minivoorgerechtjes

Mijn tafelpartner en ik laten ons oog vallen op het Poer Menu, het paradepaardje van deze culinaire hotspot. We scherpen onze honger aan met een Lichtervelds Blond en een Koeketiene – twee biertjes van ol ier, zoals ze zo mooi op de kaart omschreven worden – en krijgen drie minivoorgerechtjes opgediend. Likkebaard even mee: een huisgemaakte macaron met eendenborst, gefrituurde artisjok met humus en krab met courgette, afgewerkt met basilicumblaadjes.

Een betere start konden we ons niet voorstellen, maar het vervolg blaast ons pas helemaal omver. We gaan voor de parelhoen met risotto en de zeebarbeel met garnalen en gepofte aardappel als hoofdgerecht, gevolgd door een laat valentijnsdessert en een dame blanche volgens de regels van de kunst. Ons bezoek aan Poer kunnen we in twee woorden samenvatten: volledig af.

Restaurant Poer: Koolskampstraat 68 in Lichtervelde. Info: www.restaurantpoer.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.