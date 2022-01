Ons proefkonijn bij Lettenburg in Diksmuide: Smaakvol vlees met een verhaal

Jurgen Carron zet zijn liefde voor het slagersvak met verve om in een smaakvolle restaurantbeleving. In Restaurant Lettenburg wachten je klassieke én originele vleesbereidingen, al zorgt de nabijheid van de zee ervoor dat ook visliefhebbers er niets tekortkomen.

Lettenburg klinkt niet alleen als een naam met geschiedenis, er hangen ook echt heel wat verhalen vast aan de plaats en het restaurant dat Jurgen Carron en Sofie Blomme er sinds 2008 uitbaten. Het Diksmuidse gehucht deelde zijn naam met een hoeve die tijdens de Eerste Wereldoorlog als hulppost werd ingericht, kapot werd geschoten en heropgebouwd. De kroeg die er toen geopend werd was de voorloper van wat nu Restaurant Lettenburg heet.

En daar deelt Jurgen zijn passie voor een goed stuk vlees met zijn gasten. Hij leerde het slagersvak aan het KTA in Diksmuide, deed jarenlang ervaring op in een slagerij aan de kust en past zijn kennis en techniek nu toe in zijn restaurant. Hij werkt met kwaliteitsvlees uit lokale kweek maar ook met rassen als Simmental, Black Angus en Scottona.

Hij versnijdt de karkassen zelf, laat het vlees afrijpen, maakt fonds, varieert met bereidingswijzen als drogen en roken en drukt zo zijn eigen stempel op de keuken. Vooral de minder bekende stukken kraaienbiefstuk, spinnenkop… werkt hij graag weer in de kijker. En wat achter die namen schuilgaat, vertelt hij met al evenveel enthousiasme aan wie het weten wil: “Zo dankt het diamanthaasje zijn naam aan het feit dat dit bijzonder smaakvolle stukje uit het voorkwartier van een rund zeer gesmaakt wordt in Antwerpen en Brussel, vaak in Joodse kringen. Ik probeer op mijn manier om dit soort minder bekende maar zeer lekkere delen van het rund ook bij ons geliefder te maken.”

Stoer en gemoedelijk

Het interieur sluit mooi aan bij de kaart: stoer maar uitnodigend en gemoedelijk. Zowel families als koppelsvinden hier een plekje, daar zorgt de uitgekiende indeling voor. Leer, hout en warme kleuren dragen bij tot een gezellige sfeer. Op de kaart zelf hoofdzakelijk op houtskool geroosterd vlees, maar ook enkele visgerechten. Alles wordt eenvoudig, maar volgens de regels van de kunst bereid, geserveerd. Samen met de hartelijke ontvangst maakt dat van Lettenburg een plek waar we graag nog eens terugkeren.

Lettenburgstraat 15 in Diksmuide – www.restaurantlettenburg.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.