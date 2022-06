Ons proefkonijn bij La Descente du Pont in Spiere-Helkijn: eerlijk, klassiek en bijzonder creatief

Authentieke sfeer, smaakvolle gerechten, goeie prijs-kwaliteitverhouding en een wijnassortiment om u tegen te zeggen. Dat mag je verwachten wanneer je de voeten onder tafel schuift bij chef Brecht Devos in La Descente du Pont.

Piepjong was chef Brecht Devos (34), toen hij onverwachts de zaak van zijn vader in Spiere-Helkijn overnam. Op zijn twintigste, met een diploma van Ter Groene Poorte op zak en met een eerste ervaring bij toprestaurants achter de rug, ging Brecht aan de slag in sterrenzaak Saint Nicolas in Elverdinge. Maar plots stond de jonge chef voor een keuze: het restaurant van zijn vader overnemen of die kans laten schieten. Lang verhaal kort: intussen roert Brecht al bijna 15 jaar lang in de potten van La Descente du Pont.

Authentiek

Op een boogscheut van Kortrijk komen we in het rustige Spiere-Helkijn terecht. Het is onmogelijk om niet meteen gecharmeerd te zijn door de mooie gevel die achter het ruime terras van La Descente du Pont schuilt. Geen onnodige tierlantijntjes, maar een authentieke sfeer die je omarmt van begin tot einde.

“In de beginjaren hield ik vast aan de stijl van mijn vader, als eerbetoon. Daarna zijn we stap voor stap beginnen te moderniseren. Onze basis blijft echter al jaar en dag onveranderd: een eerlijke en betaalbare keuken. Dat doen we door met seizoensgerichte producten te werken en telkens een verrassende toets te geven aan klassieke gerechten”, klinkt het gepassioneerd.

Wijnparadijs

Hoe die visie wordt vertaald in zijn menu ontdekken we meteen wanneer de welkomsthapjes voor onze neus worden gezet. We eten Hollandse maatjes, witteaspergesoep en tapenade van olijven. Daarna verschijnen er parmaham met verschillende tomaatbereidingen, gegratineerde kreeft en Black Angus-steak met gegrilde slahartjes en guacamole op tafel. De voorgestelde wijnen complementeren steeds de frisse smaken die we op het bord terugvinden.

Afsluiten doet de chef met gazpacho van rood fruit en paprika. Het relaxte vakantiegevoel dat Brecht zijn gasten wil bezorgen is aan onze tafel alvast aanwezig. Zijn grootste troef onthult de jonge chef pas wanneer we voor de koffie naar het sfeervolle interieur verhuizen. Een imposante wijnkast met maar liefst 120 referenties, waarvan 15 van eigen bodem. Mijn tafelgenoot en ik besluiten unaniem: dit verhaal klopt.

Gemeenteplein 2 in Spiere-Helkijn. Info:www.ladescentedupont.be.