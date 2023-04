Ons proefkonijn bij het CultuurCafé van De Grote Post: Culinaire cultuur van de bovenste plank

Het CultuurCafé van De Grote Post is in minder dan tien jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in de Oostendse horecawereld. Dat vraagt om een test.

Laurence Van Cauter en David Meert ruilden in september 2014 Lokeren voor de Koningin der Badsteden en voelen zich in hun CultuurCafé als een vis in het Noordzeesop.

Zelf omschrijven ze hun zaak als een plek om met vrienden en gelijkgestemde zielen samen te komen. “Van ‘s ochtends voor een heerlijk ontbijt over de middaglucht tot ‘s avonds voor het diner én een glaasje achteraf”, knipogen ze. “Op elk moment van de dag is ons CultuurCafé de perfecte plek om even de pauzeknop in te duwen.”

Huiselijk gevoel

Laurence en David gaan voor een gezellig en huiselijk gevoel met een keuken die door alle windstreken van deze planeet beïnvloed is. “Samen met lokale leveranciers serveren we gerechten die tegelijk ordinary en toch not so ordinary zijn.”

© GF

“We vertrekken vanuit vaste klassiekers, maar werken heel graag met seizoensgebonden producten die we in eigen regio vinden. Duurzaamheid is een van onze sleutelwoorden. Sinds dit jaar toveren we trouwens elk maand een volledig nieuw menu op je bord. Verwonderen en inspireren, dáár is het ons om te doen.”

Duimen en vingers aflikken

Een visie die we alleen maar kunnen beamen. Wij scherpten onze honger aan met een overheerlijk glas rosé en een Krevet, een witbier van de Oostendse stadsbrouwerij ‘t Koelschip.

Met een brede glimlach kregen we de smakelijke garnaalkroketten – we zijn immers aan zee – en een volgens de regels van de kunst bereide steak tartaar geserveerd en sloten ons bezoek af met een meer dan verrassende crème brûlée op basis van chocolade.

Om duimen en vingers van af te likken, net als onze hele ervaring bij deze parel in de Koningin der Badsteden. Een bezoek méér dan waard.

CultuurCafé De Grote Post: Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende. Info: www.degrotepost.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.

