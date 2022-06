Ons proefkonijn bij Den Amand in Roeselare: lekker aan tafel met een verhaal

Het verhaal van de Brugse Bistro Den Amand laat zich niet alleen vertellen aan de hand van de smakelijk gevulde borden die An Vissers en Arnout Beyaert er serveren, maar is er ook een van liefde voor hun vak en voor hun gasten, toeristen én locals.

Een betere zomeravond aan het gezellige Sint-Amandsplein in Brugge zorgt voor een instant vakantiegevoel: op het terras van Bistro Den Amand maakt een groepje toeristen geanimeerd hun keuze uit de ruime kaart, binnen sluit een koppel uit de regio er een dagje shoppen in de stad af met een etentje. Het illustreert meteen waar het enthousiaste koppel dat de zaak runt voor staat: lekker eten in een gemoedelijke sfeer, voor toeristen én locals. An staat er sinds 24 jaar aan het fornuis, Arnout zorgt er al even lang voor dat het hun gasten aan niets ontbreekt.

Eigen creaties

Een eigen zaak starten was een droom die ze destijds waarmaakten met de overname van Den Amand, een van de eerste bistro’s die Brugge kende, en die ze tien jaar geleden lieten renoveren. An kookt er klassiek, met een hart voor groenten. De kaart bevat een menu met seizoensgebonden producten, een variatie aan vis-, vlees- en vegetarische gerechten, copieuze salades en een waaier zelf bedachte, gezonde loempia’s. Want ze bedenkt ook graag zelf creaties, die eerder al hun weg vonden naar de kookboeken Pottengluren bij de buren en Kooksprookjes.

Wij laten ons het Brugs hapjesbord met hartige streekgebonden specialiteiten smaken – kazen en charcuterie uit de regio en Brugse beschuitjes, afgewerkt met stukjes vers fruit – gevolgd door een royaal bord asperges met gerookte zalm, een luchtig botersausje en gebakken krieltjes aan mijn kant van de tafel en een flinke portie caserecce met in kruidenboter gebakken scampi’s met inderdaad veel groentjes aan de overkant.

Fairtradeproducten

Het verhaal is overigens niet af zonder hun voorkeur voor fairtradeproducten te vermelden. Zo steunen ze met de aankoop van de caserecce een organisatie van pastaboeren die met de winst daarvan de lokale maffia bestrijden, en serveren ze alleen eerlijke koffie en thee. “De prijs en smaak staan bij ons voorop, maar we dragen als dat kan ook graag ons steentje bij aan wie dat nodig heeft”, vatten ze hun visie samen.

Sint-Amandsstraat 4, 8000 Brugge, www.denamand.be

