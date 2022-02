Ons proefkonijn bij De Smaak in Izegem: de gezelligheid van een klassieke keuken

Een woonkamerrestaurant, maar dan eentje met allure, zo laat De Smaak, gelegen in hartje Izegem, zich goed omschrijven. Chef Wouter Creytens serveert er een klassieke keuken met een voorliefde voor streekproducten.

In De Smaak neem je letterlijk plaats in de voormalige woonkamer van een groot herenhuis. De grandeur van toen lees je nog af aan de parketvloer met inlegwerk en de mooie, nostalgische glaspartij die uitgeeft op de tuin en het terras – waar gasten ‘s zomers ook een plekje kunnen vinden – maar verder onderging het interieur een grondige facelift. Stijlvol aangeklede tafels, een imposante marmeren toog van waarachter de gastvrouw alles onder controle heeft, een origineel beschilderde muur die je laat weten dat ‘over smaak wel te twisten, maar niet te discussiëren valt’. Naar Kant, de filosoof. Wouter Creytens zorgt er in zijn open keuken in elk geval voor dat er veel smaak in de borden komt. Bij het aperitief horen alvast toastjes met rillette en op lage temperatuur gegaard varkensvlees met boontjes. Een eerste vingerwijzing naar de voorliefde van de chef voor de klassieke keuken waarin hij graag streekproducten verwerkt. “Voor mij primeren smaak en verse producten”, licht hij zijn no-nonsense gerechten toe.

Koken met groenten

De kennis en techniek om die gerechten volgens de regels van de kookkunst te serveren haalt hij uit hotelschool Ter Duinen, de ervaring uit zijn tijd bij onder meer De Snippe in Brugge en het Hof van Cleve van Peter Goossens. “Maar ik leerde vooral ook heel veel van ‘groentekok’ Frank Fol in zijn Sire Pynnock in Leuven. Hij leerde me op een andere manier te kijken naar koken, vanuit wat je allemaal met groenten kan maken. Je hoeft niet altijd vlees of vis centraal te stellen voor een bereiding. Dat was twintig jaar geleden nog niet vanzelfsprekend”, vertelt Wouter. Hij ontdekte er ook de smaken van vergeten groenten als pastinaak, pompoen en knolselder en past die nu ook graag in zijn eigen keuken toe. En hij voorziet steevast een drietal vegetarische gerechten op zijn kaart. Maar ook brood en koekjes worden allemaal in huis bereid.

Wouter volgde zelfs stages in het buitenland, maar toch was het Izegem waar hij opgroeide, waar hij 15 jaar geleden naar terugkeerde. Hij opende er samen met zijn vrouw Katrien Maertens hun eigen restaurant. Door de aankoop van de woning ernaast is er nu bovendien ook voldoende ruimte voor de organisatie van diners voor grotere groepen.

Restaurant De Smaak, Gentsestraat 27 in Izegem, www.desmaak.be

