Ons proefkonijn bij Cuisine Kwizien in Zwevezele: klassieke toppers met een twist

In maart 2023 is het veertien jaar geleden dat Steven Devriendt (39) en Lies Van der Linden (39) in de stemmige Wingense deelgemeente Zwevezele de deuren van Cuisine Kwizien open zwaaiden. Chef-kok Steven deed bakken ervaring op bij onder andere het gelauwerde Auberge De Herborist in Zedelgem en het Brugse Weinbrugge, maar een eigen zaak was altijd het grote doel. “De zoektocht naar een geschikte locatie voerde ons naar hier, pal in het hart van de Belgische landbouw”, glimlacht Steven.

Cuisine Kwizien staat voor een pretentieloze keuken waar gasten in een bijzonder gezellig kader kunnen tafelen.

“We geven klassieke gerechten een verrassende twist”, gaat Steven verder. “Dat doen we liefst met producten van eigen bodem. Onze groenten komen haast letterlijk van bij de boer om de hoek, maar ook ons vlees, kazen, bier en wijn kopen we zoveel mogelijk lokaal.”

Niveau meteen op punt

Dat Steven met passie achter zijn fornuis staat, merken we van bij de eerste hap. Onze honger scherpen we aan met een Koeketiene van de Pittemse brouwerij Maenhout en een mocktail op basis van gemberbier, ananas en limoen, terwijl twee amuses het niveau meteen op punt zetten.

© Cuisine Kwizien

Onze voorgerechten slaan dezelfde weg in: de escargots met witte pens en kruidenbrioche vormen niet alleen een niet-alledaagse combinatie, maar zijn vooral hemels lekker. Net als carpaccio van Holsteinrundsvlees bij mijn tafelgenote.

De zeeduivel met aardappelmousseline en fondue van tomaat is om duimen en vingers van af te likken, de bavet van Holstein, overgoten met sjalottensaus en bijgestaan door auberginekaviaar maakt het plaatje helemaal af.

Afsluiten doen we met een volledig huisbereide dame blanche en chocoladabordje met karamel, pinda en koffietoetsen.

Culinaire verwennerij

Wie de voeten onder tafel schuift bij Cuisine Kwizien, mag zich opmaken voor culinaire verwennerij in het kwadraat. Die 12 op 20 bij Gault&Millau en vermelding bij Michelin zijn allesbehalve gestolen.

Cuisine Kwizien: Bruggestraat 45 in Zwevezele (Wingene).www.cuisinekwizien.be.

Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be

Win een waardebon voor Cuisine Kwizien Wil jij zelf eens proeven van de kookkunsten van Steven Devriendt? Dan hebben wij goed nieuws. In samenwerking met Westtoer mogen wij een waardebon van 100 euro weggeven. Surf naar www.kw.be/winetentje en waag je kans.

© Cuisine Kwizien