Ons proefkonijn bij CRKL in Roeselare: onverwachte smaakcombinaties

Het Roeselaarse restaurant CRKL zit vol contrasten, zowel in wat chef-kok Sam Swaenepoel er op tafel brengt als in de beleving van een avondje uit: lokaal met een vleugje exotiek, intimiteit in een royale ruimte en… een rond vierkant.

Sam Swaenepoel en Jolien Olivier leerden elkaar kennen op de werkvloer van Hostellerie Saint Nicolas in Ieper. In 2014 opende het koppel samen de deuren van bistro De Witte Merel in hartje Roeselare, om zijn culinaire activiteiten vijf jaar later te verhuizen naar een nieuwbouwrestaurant aan de rand van de stad. Een gemakkelijk bereikbare locatie vlak bij de ringweg, al valt van verkeersdrukte binnen en op het achter het gebouw gelegen terras niets te merken. Daar drukken ze op CRKL hun persoonlijke stempel, zowel in de keuken als aan tafel.

CRKL biedt veel ruimte – er worden ook groepen ontvangen – maar slaagt er door een subtiele indeling met lichttransparante gordijnen in om een gevoel van intimiteit op te roepen. Zachtroze en curry tinten doorheen het interieur zorgen voor een hedendaagse look and feel, net als het lijnenspel van cirkels en vierkanten op de vloer, aan de muren én op tafel. Contrasten waar tenslotte ook de restaurantnaam CRKL naar verwijst: een cirkel in een vierkant logo.

Bijpassende sappen

Wat op het bord komt is minstens even verrassend. Van een originele amuse-gueule van wulken, pickles en bloemkool, over een op sushi geïnspireerde makreelbereiding tot boterzacht kalf met raapjes en warmoes. Aan het fornuis wordt duchtig geëxperimenteerd door zowel Sam als Jolien. Ze zoeken naar een pure keuken waarin ze lokale producten verrijken met toetsen uit het Oosten en Midden-Oosten. En bieden keuze uit twee menu’s en een lunchformule. Met bijpassende wijnen of… sappen. Want bob blijft hier allerminst in de kou staan. Bij elk gerecht kan een matchend groente- of vruchtensapje geserveerd worden, met alweer bijzondere combinaties: peterseliewortelsap van domein Monde des Mille Couleurs maar ook door hen zelf ontwikkelde sappen die de smaakervaring compleet maken. En dat mag ook de conclusie zijn: het plaatje is helemaal af.

Diksmuidsesteenweg 351 A in Roeselare, www.crkl.eu. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.