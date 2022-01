Ons proefkonijn bij Bistro O-Point in Loppem: een culinair paradijsje

Een betaalbare gastronomische keuken, die vind je bij Bistro O-Point in Loppem. Chef-kok Olivier Dardenne staat er, met steun van zijn vrouw Gaëlle Schelfhout, al 13 jaar achter het fornuis en tovert er het ene na het andere topgerecht op tafel.

Het schilderachtige Loppem mag zich de thuishaven noemen van een halte voor fans van de betere keuken. Het verhaal van Bistro O-Point startte 13 jaar geleden, toen Olivier Dardenne (42) besloot om zijn eigen culinaire paradijsje uit de grond te stampen.

De chef-kok, die samen met zijn vrouw Gaëlle Schelfhout (41) en hun drie kinderen Cas (11), Camille en Seppe (allebei 10) bij de zaak woont, kan een indrukwekkend curriculum vitae voorleggen. Hij deed ervaring op in De Kruidenmolen in Klemskerke, De Herborist en De Snippe in Brugge en was ook bij Alain Ducasse in Parijs aan de slag.

“Ik ben sinds mijn 16de in de horecawereld actief”, zegt hij. “Ik leerde het vak aan de Hotelschool in Oostende en heb ook een diploma van chocolatier op zak. We maken er een punt van om alles zelf te bereiden, met de bekwame hulp van onze souschef Bjorn Sandyck. Hij is al zes jaar onze trouwe rechterhand.”

Olivier en Gaëlle omschrijven O-Point als de betere bistro met een toegankelijk culinair niveau. “We werken zoveel mogelijk met lokale producten. Onze groenten halen wij bij boeren in de omgeving en we hebben onze eigen kruidentoren. Het korte ketenverhaal staat bij ons hoog aangeschreven.”

De hemel op je bord

Het koppel kiest bewust voor een iets minder uitgebreide kaart, maar wat je geserveerd krijgt, is hemels. Wij openen de avond met een glaasje schuimwijn van het West-Vlaamse domein Monteberg en een Moat-biertje uit Zedelgem om onze honger aan te scherpen. Het voorgerecht – garnaalkroketten met gefrituurde peterselie enerzijds en open ravioli van noordzeekrab, gebakken langoustine, mierikswortel en aardpeer anderzijds – is alvast een schot in de roos en de perfecte opwarmer voor wat nog komt.

Gastvrouw Gaëlle is de ideale gids voor het hoofdgerecht. Ik kies voor de filet van zeebaars met risotto, currybouillon, crosnes en gebakken paksoi, mijn tafelgenote gaat voor de Irish ribeye met pont neuf-aardappelen, gebakken slahart en huisbereide bearnaisesaus. Onze ervaring kunnen we in één woord samenvatten: perfect. Afsluiten doen we met een volgens de regels van de kunst gemaakte French coffee en een crème brûlée die zijn gelijke niet kent.

Bistro O-Point is niet alleen een topadresje voor wie op een laagdrempelige manier gastronomisch wil tafelen, ook wie met allergieën kampt, kan hier met een gerust hart binnenstappen. Wat ons betreft, mag die 13,5 op 20 van Gault&Millau gerust wat de hoogte ingaan.

Bistro O-Point: Stationsstraat 30 in Loppem.www.o-point.be. Meer adressen opwww.hetlekkerewesten.be.