Ons proefkonijn bij Bacon in Ieper: authentieke keuken vol beleving

Een ontdekking van jewelste. Restaurant Bacon viert op 1 april pas zijn derde verjaardag, maar chef-kok Virginie Gelaude tovert het ene topgerecht na het andere uit haar koksmuts. Tijd voor een reservatie!

Bacon vind je net buiten de Ieperse binnenstad, maar is het kleine omweggetje meer dan waard. Dat Pascal Vasseur (49) en Virginie Gelaude (42) samen een restaurant zouden runnen, stond aanvankelijk niet in de sterren geschreven, maar hun carrièreswitch is er eentje om duimen en vingers bij af te likken.

Pascal stond dertig jaar lang in de slagerij naast het restaurant, Virginie studeerde aan de Belgian Aviation School en werkte tien jaar lang in Kenia, Oeganda en Soedan. “Nu hebben we ons leven volledig omgegooid”, glimlacht Virginie. “Ik kan hier mijn liefde voor de betere keuken in kwijt, Pascal heeft zich volledig op zijn passie voor wijn kunnen storten.”

Het echtpaar omschrijft Bacon als een kleinschalig restaurant, waar huiselijkheid centraal staat. “We doen alles met twee”, valt te horen. “Enkel op érg drukke dagen zetten we een extra kracht voor de afwas in. Dat is net ook onze grote sterkte: bij Bacon vind je een authentieke keuken vol beleving en breng je gegarandeerd een leuke avond door.”

Bacon werkt met een vast, maar uitgebreid menu. “Al wisselt dat erg vaak. Elke maand brengen we wijzigingen aan en focussen we op seizoensgebonden gerechten waarbij we veel lokale ingrediënten gebruiken. Wat je hier op je bord krijgt, komt bij wijze van spreken recht van het veld om de hoek.”

Sake bij dessert

Wij starten onze avond met een aperitief maison – op basis van onder meer limoncello en erg verfrissend – én een Remi, een van de vele iets minder bekende, maar overheerlijke biertjes op de kaart. Nadat onze honger on point is gebracht, krijgen we het eerste voorgerecht geserveerd. Probeer vooral niet te watertanden, maar de gebakken coquille met zuurkoolsalade, chorizo en aardappel was fenomenaal. Een ideale prelude, want voorgerecht twee met hoppescheuten en gelakt buikspek was zo mogelijk nóg straffer.

Als hoofdgerecht kiezen mijn tafelgenote en ikzelf voor een huisgemaakte gnocchi van aardappel, met spinazie, geitenkaas en schuimige jus van gepofte look: een voltreffer van formaat. Afsluiten doen we met een huisgemaakte American cheesecake, vergezeld van structuren van kasrabarber, waarbij gastheer Pascal een succulente sake serveert.

Na onze ervaring kunnen we je alleen maar aanraden om als de wiedeweerga zelf de voeten onder de Bacontafel te schuiven. Die 13 op 20 in Gault&Millau is wat ons betreft een zware onderschatting.

Bacon: Zonnebeekseweg 30A in Ieper. www.restaurant-bacon.be. Meer adressen op www.restaurant-bacon.be