Ondernemer in hart en ziel

Zit ondernemen je in het bloed of kan je het leren? Krijg je het met de paplepel ingegeven of kan het ook uit de boeken? Kinderen slaan wel vaker de richting van hun ouders in. Of doen het tegenovergestelde, dat kan natuurlijk ook.

Er is wel iets van aan dat kinderen van zelfstandigen al snel leren dat het keihard werken is. Dat ondernemen en een eigen zaak runnen veel meer is dan bezig zijn met de kern van die zaak. Dat vlees, kledij of teksten verwerken en verkopen, maar een ieniemiene stukje van de workload is. Er zijn de onzekerheid, de grillen van de consument en de markt, het onaflatende schuldgevoel als je niet aan het werk bent en last but not least de administratie. Die berg papier waar je geen lijn, duidelijkheid of einde meer in ziet.

“De allerbeste zijn is niet altijd het belangrijkste”

Maar er is ook de zonnige, interessante, spannende, avontuurlijke kant van een goed idee, van zelf projecten te lanceren, uit te werken en er credit voor te krijgen. Voor- en nadelen dus. Hannes Coudenys, creatief ondernemer in hart en nieren, bezingt zijn liefde voor het ondernemerschap. En ik snap het. De adrenaline waarop je dan leeft, voel ik als een nostalgisch dekentje als ik hem er enthousiast over bezig hoor. Dat hij altijd al ergens de beste in wilde zijn, dat begrijp ik ook heel goed. Vandaag weet ik ook dat de allerbeste zijn niet altijd het belangrijkste is en laat ik het zelfstandig zijn, het lanceren van altijd maar nieuwe projecten en ideeën over aan andere mensen. Voor even toch. Voor- en nadelen.