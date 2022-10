Odile Jacobs: “Het was heel emotioneel om haar in Congo in een jurk van mij te zien”

Odile Jacobs is in Ukkel geboren en getogen maar woont al enkele jaren in Damme. Ze heeft jaren gewerkt als vroedvrouw om in 2016 haar jeugddroom waar te maken en modeontwerpster te worden. Toen het koningspaar in juni Congo bezocht, droeg de koningin de opvallende creaties van deze Belgische ontwerpster met Congolese roots.

De ouders van Odile verhuisden in de jaren zestig van Congo naar België. Ze zijn gescheiden toen Odile nog een kind was. Haar ondernemende moeder heeft haar vier kinderen alleen opgevoed. Het gezin kwam niets tekort: haar mama, verpleegster van opleiding, had een handel opgericht van Dutch Wax-stoffen die ze exporteerde naar Afrika. Ze stierf toen Odile nog verpleegkunde studeerde, een studie die haar opgedrongen was van thuis uit omdat ze werkzekerheid bood. Odile had liever een creatieve richting in de mode gevolgd. Uiteindelijk werd ze vroedvrouw en deed dit jarenlang tot ze zin kreeg om haar moderoeping te volgen. Het werd een collectie rond wax-stoffen omdat dit dicht bij haar Afrikaanse roots lag en tegelijk ook een ode aan haar moeder was. “Het mocht geen anekdotische etnische stijl worden, ik wou een eigentijdse, Europese collectie brengen in Afrikaanse stoffen. Er schuilen twee culturen in mij die ik allebei koester. In die zin is mijn collectie een creatieve vertaling van mijn persoonlijke verhaal dat ik zo authentiek mogelijk wil brengen.”

In Ghana vond ze een atelier dat haar ontwerpen kon produceren. In 2019 opende ze een pop-upboetiek in Knokke en door Instagram kreeg ze aanvragen van boetieks uit het buitenland. In 2021, na een breuk met haar partner, volgde een herstart van de collectie die ze stilaan weer opbouwt. Het feit dat de koningin haar creaties droeg, was dan ook een opsteker van formaat.

© Christophe De Muynck

Outfits voor Congoreis

“De vraag van het Hof kwam heel onverwacht en voelde aan als een geschenk uit de hemel. Op een dag belde de secretaresse van de koningin mij op met de vraag om mijn creaties te komen voorstellen aan het Hof. Het feit dat ik Congolese roots heb, zal wellicht ook meegespeeld hebben toen ze op zoek ging naar gepaste outfits voor haar bezoek aan Congo.”

“Ik ben toen met een aantal stofstalen naar het paleis getrokken. De eerste ontmoeting was met de secretaresse van de koningin. De keren daarop heb ik de koningin zelf ontmoet om haar maten te nemen en de details van de kledij te bespreken. Ze was heel vriendelijk, ik vond het een fantastische ervaring om voor haar te mogen werken. Het heeft mij nog meer gemotiveerd om voort te bouwen aan mijn droom. Vooral het moment dat de koningin de geboortestreek van mijn mama bezocht heeft, met mijn jurk aan, vond ik heel emotioneel. Ook op de nationale feestdag droeg ze een jurk van mij. Ik heb veel positieve reacties daarop gekregen.”

“Ondertussen heb ik mijn collectie voor de zomer 2023 voorgesteld tijdens de voorbije Parijse modeweek. Ze is goed onthaald en heel wat buitenlandse klanten hebben besteld. Momenteel wil ik mijn bedrijf kleinschalig houden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ik wil stap voor stap groeien. Het blijft knokken, maar vrouwen zien stralen in mijn kleren, geeft mij energie.”





www.Odilejacobsofficial.com





