No-nonsense zonder vlees: lekker en goedkoop

Greenway is trendsetter én Belgische pionier in vegetarische maaltijden. Vanuit de filosofie dat we de kracht hebben om de wereld te veranderen: one bite at a time. Oprichter Paul Florizoone deelt in zijn nieuwe boek No meat. No Nonsense. recepten en inspiratie uit de plantaardige keuken, waarbij zelfs rasechte vleeseters niet op hun honger blijven zitten.

Mini-worstenbroodjes

Dit heb je nodig

– 400 gr. Greenway-gehakt of ander rauw plantaardig gehakt

– 1/2 rode paprika

– kruiden naar keuze: peper en zout, of cajunkruiden, of wat je maar in huis hebt en lekker vindt

– paar takjes bladpeterselie

– 2 rollen vers bladerdeeg, 230 tot 280 gr.

– ketchup en/of mosterd

– beetje melk om het bladerdeeg dicht te plakken

– eventueel zonnebloem- of pompoenpitten, sesamzaad om te versieren





Zo maak je het

ca. 45 minuten

Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Meng het gehakt met de heel fijn gesneden groenten, de kruiden en de fijngesneden bladpeterselie.

Snijd de ronde bladerdeegvellen in vier horizontale en vier verticale plakjes zodat je vierkantjes van ongeveer 7 bij 7 centimeter krijgt (behalve de stukjes aan de buitenkant die wat afgerond zijn).

Leg op elk vierkantje bladerdeeg wat van het bereide gehakt (ca. 1 eetlepel) en zorg ervoor dat je aan elke kant nog 1 centimeter openlaat. Als je wil kun je hier ook wat ketchup en/of mosterd overheen doen. Dat geeft een extra touch aan je worstenbroodjes en maakt ze lekker smeuïg.

Bestrijk de randen van het deeg met wat melk en vouw de plakjes bladerdeeg dicht. Druk de randen goed aan.

Versier de bladerdeeghapjes eventueel nog met wat pitten en/of zaadjes en bak ze 15 minuten in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn.

Tip:heerlijk bij de apero of als snack tussendoor. In dit recept is er fijngesneden rode paprika door het gehakt gemengd, maar je kan variëren met andere groenten of verse kruiden. Zo maak je je eigen creaties met wat je in huis hebt.





© Foodphoto

Zoete-aardappelfrietjes met muntraita en mangochutney

Dit heb je nodig

– 4 zoete aardappelen, zo’n 750 gr.

– 1 el olijfolie

– 1 tl paprikapoeder

– 1 tl knoflookpoeder

– 1 el bloem

– snuf zout

Voor de muntraita

– 200 ml yoghurt

– handvol verse muntblaadjes, fijngesneden

– 1/2 komkommer, fijngesneden

– 1 rode ui, fijngesneden

– peper en zout

En verder

– 100 gr. mangochutney





Zo maak je het

ca. 35 minuten

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de zoete aardappelen in frietjes en zorg dat de schil er nog aan blijft. Doe de frietjes in een mengkom en besprenkel ze met de olijfolie.

Meng het paprikapoeder met het knoflookpoeder, de bloem en een snufje zout, en doe deze kruidenmix door de frietjes.

Leg de zoete-aardappelfrietjes in een ovenschaal en bak ze 20 minuten in een voorverwarmde oven tot ze goudbruin en knapperig zijn.

Voor de muntraita meng je de yoghurt met de verse munt, komkommer en de helft van de fijngesneden rode ui. Breng voort op smaak met wat peper en zout.

Druppel de muntraita en mangochutney over de krokante frietjes en werk af met de overige fijngesneden rode ui.

Tip: zoete-aardappelfrietjes zijn een gezond alternatief voor de traditionele friet. Met deze methode lukt het jou gegarandeerd om heerlijk knapperige te bakken.





‘No meat. No nonsense. Makkelijke en toegankelijke recepten om eens meer veggie te eten’, Uitgeverij Lannoo, 192 blz., 26,99 euro.