Natuurwandeling in de Oude Kalevallei

Er zijn zo van die gebieden die aan het wandelhart blijven plakken. De Oude Kalevallei tussen Merendree en Vinderhoute is puur en onversneden. De kronkelende paden in deze beschermde vallei op een boogscheut van Gent zijn een plezier om te ontdekken.

Praktisch – Afstand: 16 km of 2 x 8 km. – Gratis parking aan Hammeken (rond de kerk), Merendreedorp, Merendree (Deinze). – Bewegwijzering: groene en blauwe zeshoekige bordjes met het opschrift Oude Kalevallei. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen. – Opgelet! Modderpaden.

Langs de voorkant van basisschool Sint-Gerolf stappen we de hoofdstraat af om 200 meter verder rechtsaf de Eikendreef te nemen. De Lowegel links brengt ons in de vallei van de Oude Kale. In het weidse open landschap staat het vol wilgen. De hoogteverschillen zijn nauwelijks merkbaar. Na de eerste brug over de meanderende Oude Kale gaat het lichtjes bergop naar het Driesselken (1), te herkennen aan een driehoekige weide naast een eeuwenoude hoeve. Rondom dit plukje gras met poel groeide in de vroege middeleeuwen de eerste nederzetting van de streek.

Groen wordt blauw

In een bocht van de verweerde Ooststraat wandelen we rechtdoor op een onverhard pad. Tussen de elzen, vlieren en zomereiken van een dicht bosje houden zich tientallen zangvogels op. Wij ploeteren er voorbij door een dikke laag modder.

Aan de tweede brug over de Oude Kale wisselen we van wegwijzer, groen wordt blauw. Een wandelaar met verrekijker wijst ons op een valk die over de hooilanden scheert.

De Molenmeers-Zuurhoek (2) is een ruw natuurgebied. We volgen een kleine omleiding om de broedvogels niet te storen. Naast het pad liggen braakballen van een steenuil. Rechts van de brug over de beek is een kijkhut met uitzicht op de Zuurhoek. Met wat geluk zie je een ijsvogel voorbijflitsen.

Op het hoogste punt staat de Van Vlaenderensmolen. © MAF

Dikste kastanje

Een smal pad langs een bosje komt uit op de brede Sint-Annadreef. Achter de hulsthaag ligt het Kasteel van Vinderhoute. Af en toe vangen we een glimp op van het grote domein.

Den Witten Uil voor de kerk van Vinderhoute is een authentiek cafeetje, maar helaas enkel open van donderdag tot maandag na 17 uur. In dit dorp van monumentale huizen spant Kasteel Schouwbroek (3) de kroon. Achter het ijzeren hek staan drie indrukwekkende kastanjebomen, een ervan zou de dikste van België zijn. De vierkante hoektoren van het eclectische kasteel heeft de allures van een belfort.

We komen weer uit aan de aan de binnenkant totaal vervallen Sint-Annakapel en nemen links de Poekstraat. Langs een trage weg door de akkers komen we op de hogergelegen Molenslag. Aan deze kant van de Oude Kale bevinden zich wel meer kronkelwaardruggen zoals we ook verderop nog zullen zien. Op het hoogste punt staat de Van Vlaenderensmolen (4). De vroegere korenwindmolen is nu een woonhuis, met een niet-alledaags beeld in de tuin.

Mooiste uitzicht

Vlakbij kronkelt de Oude Kale voorbij en is een lieflijke picknickplek ingericht. Hier trekken we weer de natuur in met onder meer de Poekmeers, een laaggelegen stuk land waar in de zomer prachtige bloemen bloeien.

Het rustgevende geluid van vogelplezier omringt ons. We dwarsen een koeienweide en zien aan de steile wanden met welke kracht de Oude Kale vroeger inbeukte op het landschap. Wat verder staat een robuuste bank naast het water met het mooiste uitzicht van de route (5).

Terug aan het brugje wisselen we de blauwe voor de groene wegwijzers. Een koppel eenden zit midden in het lange onverharde paadje tussen de hooilanden. Het brengt ons naadloos tot aan het Meersgat waar we hetzelfde pad terug volgen naar Merendree. Naast de kerk is een eetcafé.





Wild van eetbare bloemen Elke zaterdag om 10 uur organiseert De Verwildering een gratis rondleiding op zijn halve hectare eetbaar veld. Je vindt er eetbare bloemen, kruiden, meerjarige groenten, bessen en wilde planten. Ze doen er aan permacultuur en ‘herwildering’ zoals ze het zelf noemen. Een speciale plek met een heel eigen vibe. Aanrader! www.deverwildering.be





Hieronder vind je de natuurwandeling in de Oude Kalevallei in pdf.

Natuurwandeling de Oude Kalevallei KW Weekend