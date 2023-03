Natuurwandeling door de Grand Canyonvan Torhout

Onverwachte uitzichten, veel trage wegen en beken die met een topsnelheid voorbijrazen. De Moereveldwandelroute ten westen van Torhout is een ‘puur natuur’-beleving. Met de start aan een kinderboerderij en met een ijshoeve onderweg is de wandeling ook met kinderen een plezier.

Praktisch – Afstand: 8 km. – Gratis parking bij kinderboerderij d’ Oude Smelterij, Ieperse Heerweg 5 in Torhout. – Bewegwijzerd met zeshoekige bordjes, opschrift Moereveld wandelpad. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

Een koe met de naam Côte à l’os en varkens genoemd naar bereidingen, in kinderboerderij d’ Oude Smelterij (1) zijn de hoevedieren geen romanfiguren. Er is een leuke speeltuin en in de Proefhoeve kunnen we genieten van streeklekkers. De hoeve ligt langs de Ieperse Heerweg, een weg die op alle oude kaarten staat vermeld.

Mariaverering

Het merendeel van deze wandeling verloopt onverhard. De Koebeek klieft zich alsmaar dieper door het landschap. We stappen voorbij een rij geboortebomen van 15 jaar oud. Iets verderop is een picknickplek ingericht in een jong eikenbosje.

Hier ontmoet de Koebeek de Bakvoordebeek, samen nog grotere meanders makend. Geen wonder dat hier ooit een watermolen stond, want het debiet is groot. De molen werd in de 16de eeuw omgebouwd tot een windmolen die op zijn beurt in 1878 vernield werd door een storm.

Nu vinden we ongeveer op dezelfde plek de Bakvoordekapel (2), gebouwd in 1940 door Constant Vanhoutte. Zijn kleinzoon Daniël Vanhoutte komt er elke dag langs voor het onderhoud.

“Niet te geloven wat mensen soms achterlaten”, zegt hij. “Mijn grootouders hadden 19 kinderen.” Daniël wijst de tweede boerderij van rechts aan waar ze woonden. “Al dit omliggende land was van mijn grootvader. Hij bouwde de Mariakapel na de dood van zijn zoon Albert. Er komen bijna dagelijks mensen een kaarsje branden. Vooral in de meimaand kan het druk zijn.”

Constant Vanhoutte bouwde de Bakvoordekapel in 1940 na de dood van zijn zoon Albert. © MAF

Vroegere spoorlijn

Twee jaar geleden werd naast de Bakvoordekapel een bufferbekken aangelegd. Dat was ook nodig als je ziet hoeveel water er van de akkers in de beek stroomt. Op sommige plekken is het pad doorweekt.

De oeverwanden rijzen op uit de beek. Op het hoger liggende pad lijken de meanders op de Grand Canyon. Het is een prachtig schouwspel hoe het water zich erdoor wurmt. De verweerde wilgen passen perfect in het plaatje.

In een tweede geboortebos staan de tienerbomen dicht bij elkaar. Centraal is recent een mooie rust- en picknickplek (3) ingericht. We stappen even op het asfalt om dan opnieuw een pad tussen de akkers op te zoeken. Tussen de elzen laten zangvogels van zich horen. Ongeveer daar waar een eenzaam huis staat, passeerde tot 1950 de spoorlijn 63, die van Torhout naar Ieper liep. Het stuk tussen Ieper en Kortemark is de Vrijbosroute. Helaas is het traject tussen Torhout en Kortemark verloren gegaan. Het zou nochtans een mooi wandel- en fietspad geweest kunnen zijn.

Zwarte holsteinkoeien

We volgen de Vijfhuishoekstraat tot we rechts een paadje naar het Moereveld moeten nemen. Bij onze passage was het pad volledig overstroomd en hielden we er natte voeten aan over. Door een openstaande poort komen we op het domein van IJsboerderij ‘t Moereveld (4) waar de zwartbonte holsteinkoeien voor het heerlijkste hoeve-ijs zorgen. Het landbouwbedrijf beschikt over een biogasinstallatie waar met de koeienmest elektriciteit wordt opgewekt.

Het Moereveld was lang een heidegebied waar zand werd ontgonnen. Tijdens die ontginningen kwamen af en toe archeologische vondsten aan de oppervlakte zoals Romeins aardewerk. Het pad brengt ons naadloos terug tot vlak bij de kinderboerderij.





Logeren tussen de dieren Achteraan het 4,5 hectare grote domein van kinderboerderij d’ Oude Smelterij staan twee trekkershutten, elk geschikt voor vier personen. Als het domein om 18 uur sluit, blijven jij en je gezelschap alleen over, “in een oase van rust” noemt coördinator Veerle Callebert het. Gezinsaanrader! www.torhout.be/verhuur-trekkershutten

