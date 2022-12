Wanneer je de thermostaat een paar graden lager zet, hoef je daarom nog geen kou te lijden. Met een thermisch onderlaagje, lekker warme homewear en knusse pantoffels hou je het gezellig binnen.

Wil je het lekker warm hebben, begin dan met een comfortabel en isolerend onderste laagje. Thermisch ondergoed houdt de lichaamswarmte vast en houdt de huid droog. Je vindt het in alle stijlen en gradaties, van ondergoed met een basisbescherming tegen de kou tot modellen voor extreem koude temperaturen, bijvoorbeeld voor winterse outdooractiviteiten of voor onverbeterlijke koukleumen. Damart is een vaste waarde op dit vlak. Het biedt zowel lingerieachtige hemdjes met een boordje kant als sportieve T-shirts in Thermolactyl.

Ook in sportzaken heb je een ruim aanbod aan thermisch ondergoed, vooral bij de wintersportmerken. De meeste fabrikanten bieden modellen in technische materialen aan. Voor wie natuurlijke materialen verkiest, is er ondergoed in wol, een ideale isolator. De Japanse keten Uniqlo heeft eveneens een thermische ondergoedlijn Heattech, die in drie beschermingsniveaus en in verschillende modellen en kleuren verkrijgbaar is.

Hippe homewear

Homewear heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen en heeft tegenwoordig zijn looks mee, zodat je er ook buitenshuis in gezien mee mag worden. Zoals een enkellange wollen jurk, een gewatteerde homesuit, een teddy bodywarmer en een wollen cape die tegelijk een knus tv-dekentje is. Het zijn outfits die je in laagjes kan dragen en die al even comfortabel als warm zijn.

“Begin met een comfortabel en isolerend onderste laagje”

Voor wie van pure luxe houdt en er ook wat veil voor heeft, zijn er outfits in zuiver kasjmier, een heerlijk warm en zacht materiaal.

1/14 Warme sokken (16 euro), van Falke. © Falke 2/14 Knusse homewear (237,50 euro), van Pluto. © Pluto 3/14 Mouwloze trui in kasjmiersamenstelling (89,99 euro), van C&A. © C&A 4/14 Jasje in teddy en fluweel (89,95 euro) en fluwelen pantalon (34,95 euro), van LordsxLilies. © LordsxLilies 5/14 Thermisch hemdje met lange mouwen (27,99 euro), van Damart. © Damart 6/14 Poezelige pantoffels van schapenwol (64,95 euro), van Warmbat. © Warmbat 7/14 Teddy pantoffels (24,95 euro), van Woody. © Woody 8/14 Warme onderlaag (24,90 euro) uit de Heattech-collectie van Uniqlo. © Uniqlo 9/14 Thermisch hemd (35 euro) van Sprayway bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure 10/14 Ergonomische Scholl-pantoffel in een hip winterjasje (79 euro) © Scholl 11/14 Mouwloos fleecevest (37,95) euro van Ayacucho bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure 12/14 Warme voeten met Bambi-motief (14,95 euro), van A.S. Adventure. © A.S. Adventure 13/14 Thermisch T-shirt in merinoswol (99,95 euro), van Icebreaker. © Icebreaker 14/14 Homesocks met antislipnopjes (7,99 euro), van C&A. © C&A 1/14 Warme sokken (16 euro), van Falke. © Falke 2/14 Knusse homewear (237,50 euro), van Pluto. © Pluto 3/14 Mouwloze trui in kasjmiersamenstelling (89,99 euro), van C&A. © C&A 4/14 Jasje in teddy en fluweel (89,95 euro) en fluwelen pantalon (34,95 euro), van LordsxLilies. © LordsxLilies 5/14 Thermisch hemdje met lange mouwen (27,99 euro), van Damart. © Damart 6/14 Poezelige pantoffels van schapenwol (64,95 euro), van Warmbat. © Warmbat 7/14 Teddy pantoffels (24,95 euro), van Woody. © Woody 8/14 Warme onderlaag (24,90 euro) uit de Heattech-collectie van Uniqlo. © Uniqlo 9/14 Thermisch hemd (35 euro) van Sprayway bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure 10/14 Ergonomische Scholl-pantoffel in een hip winterjasje (79 euro) © Scholl 11/14 Mouwloos fleecevest (37,95) euro van Ayacucho bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure 12/14 Warme voeten met Bambi-motief (14,95 euro), van A.S. Adventure. © A.S. Adventure 13/14 Thermisch T-shirt in merinoswol (99,95 euro), van Icebreaker. © Icebreaker 14/14 Homesocks met antislipnopjes (7,99 euro), van C&A. © C&A Warme sokken (16 euro), van Falke. © Falke Knusse homewear (237,50 euro), van Pluto. © Pluto Mouwloze trui in kasjmiersamenstelling (89,99 euro), van C&A. © C&A Jasje in teddy en fluweel (89,95 euro) en fluwelen pantalon (34,95 euro), van LordsxLilies. © LordsxLilies Thermisch hemdje met lange mouwen (27,99 euro), van Damart. © Damart Poezelige pantoffels van schapenwol (64,95 euro), van Warmbat. © Warmbat Teddy pantoffels (24,95 euro), van Woody. © Woody Warme onderlaag (24,90 euro) uit de Heattech-collectie van Uniqlo. © Uniqlo Thermisch hemd (35 euro) van Sprayway bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure Ergonomische Scholl-pantoffel in een hip winterjasje (79 euro) © Scholl Mouwloos fleecevest (37,95) euro van Ayacucho bij A.S. Adventure. © A.S. Adventure Warme voeten met Bambi-motief (14,95 euro), van A.S. Adventure. © A.S. Adventure Thermisch T-shirt in merinoswol (99,95 euro), van Icebreaker. © Icebreaker Homesocks met antislipnopjes (7,99 euro), van C&A. © C&A

Warme voeten

Comfortabele warmte begint met warme voeten. Kousen van katoen zijn geen aanrader: katoen slorpt het zweet op en droogt traag, wat voor een klam gevoel zorgt. Ga voor wol of voor een isolerend technisch materiaal. En draag warme pantoffels, het liefst modellen met een schapenwollen voering. Huissokken met antislipnopjes houden dan weer het midden tussen kous en pantoffel. Voor koude nachten zijn wollen bedsokjes ideaal. Een warm aanbevolen idee voor onder de kerstboom.