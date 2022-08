Volgt Wales Bonner Virgil Abloh op bij Louis Vuitton?

Sinds de immens populaire Virgil Abloh eind vorig jaar overleed, is Louis Vuitton op zoek naar een waardige opvolger. Volgens het toonaangevende vakblad Business of Fashion zijn er op dit moment drie kandidaten in de running, onder wie de talentvolle Grace Wales Bonner (32). Deze Brits-Jamaïcaanse ontwerpster is dé rijzende ster aan het modefirmament. Ze studeerde in 2014 af aan Central Saint Martins, de wereldvermaarde modeacademie in Londen, en startte meteen daarna haar modelabel op. Sindsdien rijgt ze de fashion awards aan elkaar. Serena Williams is fan van haar werk: deze maand prijkt Serena in een outfit van Wales Bonner in Vogue.