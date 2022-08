Student Sander Stragier (20) uit Roeselare brengt eigen boxershortlijn uit

Sander Stragier uit Roeselare studeert elektromechanica aan de HoGent, maar brengt sinds kort ook zijn eigen boxershortlijn uit als student-ondernemer. Bellotas luidt de naam. Dat is Spaans voor ‘eikels’. De slogan ‘What your nuts need’ sluit daar dan ook perfect bij aan.

“Het is vooral via mijn mama dat ik ertoe gekomen ben om boxershorts te gaan ontwerpen”, opent de 20-jarige Sander Stragier uit Ardooie, die elektromechanica studeert aan de HoGent. “Mijn moeder verkoopt ondergoed, maar ze was het beu om steeds maar te moeten zoeken naar moderne ontwerpen. Op een bepaald moment zei ik: maak dat gewoon zelf. In de lockdowns ben ik daarmee gestart. Vorige week zijn de eerste boxershorts aangekomen.”

“Eerst is het zoeken naar leveranciers en de ontwerpen vervolgens altijd verder te perfectioneren. Ik doe alles alleen. De site, het ontwerp, de slogan noem maar op. Het past totaal niet bij mijn studierichting, maar ik amuseer me. Dat is wat telt. Ik doe dit onder het statuut van student-ondernemer. Mijn mama helpt wel eens als er iets moet verzonden worden, maar het is vooral mijn eigen inbreng.”

Opstart

“De opstart is behoorlijk goed verlopen. De verkoop van mijn boxershorts is nu in eerste instantie natuurlijk vooral naar vrienden en kennissen toe. Ik heb me voorlopig nog niet beziggehouden met het promoten van mijn ontwerpen. Naar de toekomst toe is dit natuurlijk wel de bedoeling. Eerst wil ik het online uittesten, maar daarna zeker ook in winkels. Dat spreekt mij wel aan”, aldus Sander.

“Op korte termijn wil ik alles online uittesten en daarin groeien. Ik deed voordien ook al de webshop van mijn mama. Later wil ik dan ook in winkels verkopen, maar dan eerder bij kleine handelaars.”

“Ik doe alles alleen. De site, het ontwerp, de slogan, noem maar op”

“Het is nu dus de bedoeling dat dit project gewoon lukt en dat ik telkens opnieuw kan bijbestellen. Momenteel heb ik al een aantal exemplaren verkocht aan kennissen, maar met die verkoopcijfers mag ik natuurlijk geen rekening houden om het succes te meten. Dat zou een verkeerd beeld schetsen. De komende maanden wil ik meer bekendheid verwerven door mij op marketing en advertenties te focussen. Dit vooral op Instagram, Facebook, Google, TikTok, enzovoort. De courante social mediakanalen. Mijn ontwerpen zullen vooral jongeren aanspreken en dus is dit wellicht de beste manier om mijn voornaamste doelgroep te bereiken, maar uiteraard zijn mijn boxershorts voor iedereen.”

Eikels

“De naam Bellotas is eigenlijk spontaan gekomen. Samen met vrienden ben ik op het woord bellotas gekomen nadat we het op een menukaart hadden zien staan enkele jaren terug. Ik wist niet wat het betekende, maar we hebben dat toen opgezocht en het betekent dus ‘eikels’. Ik zat eerst met een aantal andere namen in mijn hoofd, maar je kan daar op blijven kijken. Ook moet je rekening houden met copyrights. Het kwam op het goeie moment nog eens ter sprake en ik ben er zeker en vast tevreden over.”

“Als ik projecten op school had, deed ik dat ook altijd graag. Ik nam graag het voortouw en smeet ik mij volledig als het mij interesseerde. Dat is ook nu het geval. Ik zie dit nu een beetje als een hobby en het is voor mij een perfect aanvulling op mijn studentenleven.”