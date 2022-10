Rhüne (22) opent na webshop Boutique Ervé ook winkel in Meulebeke

In het weekend van 7, 8 en 9 oktober opent Boutique Ervé de deuren in de Kleine Roeselarestraat 10 in Meulebeke. Rhüne Vandenberghe (22) is het gezicht van de zaak en ze kijkt alvast reikhalzend uit naar het openingsweekend.

“Boutique Ervé richt zich vooral op de verkoop van vrouwenkleding en accessoires. In de winkel zal er ook een hoekje zijn met interieurspullen en woonaccessoires. Daarnaast is het ook de bedoeling om te laten zien dat het oké is om te durven combineren en om te dragen wat je wilt.”

Alles begon in februari met een webshop voor Rhüne, maar ze breidt nu de activiteiten uit. “Het oorspronkelijke plan was om Boutique Ervé online te houden omdat ik nog student Marketingsupport ben in Gent en daar ook op kot zit. Het leek me dus onmogelijk om een fysieke winkel te combineren met de lessen in Gent. Uiteindelijk bleek dat de groei zo groot was dat het beter was om de collecties uit te stallen in een grotere ruimte, vandaar de beslissing om van start te gaan in de Kleine Roeselarestraat.”

Nieuwe collectie

Op vrijdag 7 oktober (16 tot 20 uur), zaterdag 8 oktober (10 tot 20 uur) en zondag 9 oktober (10 tot 16 uur) houdt ze een openingsweekend. “Allereerst zullen de bezoekers de geweldige (ver)bouwkunsten van mijn papa kunnen zien. Dankzij hem kreeg Boutique Ervé deze geweldige plek. Daarnaast bied ik ook een hele nieuwe collectie aan, die ons warm maakt voor de herfst- en winterperiode die eraan komt. De collectie die er zal staan is nog niet online terug te vinden. Bij aankoop krijgen de klanten een gepersonaliseerde tas van Ervé. Bij een aankoop van 100 euro of meer voorzie ik voor de klant nog een extraatje. Achteraf kunnen de klanten genieten van een drankje en een hapje.”

Voor Rhüne stopt het natuurlijk niet bij het openingsweekend. “Maandelijks zal ik proberen nieuwe collecties aan te bieden. Ook juwelen, handtassen en andere accessoires kunnen worden verkregen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om cadeaubonnen aan te kopen. Kortom voor ieder wat wils. Hou zeker de sociale mediakanalen in de gaten!”

Nog veel ideeën

Aan ideeën geen gebrek bij de zaakvoerster. “Stilzitten is niet aan mij besteed. Met heel veel steun van mijn ouders kon ik mijn ideeën exploreren en hiermee van start gaan. Ook het idee om een ladies party te organiseren komt hierbij aan bod. Dit is een private shopping ervaring waar de klant een avondje met vriendinnen kan organiseren. Er zullen twee formules zijn. Enerzijds de mogelijkheid om een late night shopping met bubbels en hapjes of anderzijds een namiddag met koffie en dessertjes. Meer informatie is terug te vinden op mijn website.”

De zaakvoerster is ook bezig om de klanten van een extraatje te voorzien. “Ik ben een echte foodie. Momenteel volg ik een opleiding als barista in Gent. Dit wil zeggen dat mensen binnenkort bij hun bezoek ook kunnen genieten van een lekker kopje koffie, met of zonder tekeningetje!”

Meer info: www.btqerve.com.