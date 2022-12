Elias (17) werd deze zomer ontdekt op festival, en staat nu al op catwalk van Dior: “Ik sta ‘s ochtends amper voor de spiegel”

In juli werd hij ontdekt op een Nederlands festival, afgelopen weekend mocht Elias Monstrey (17) uit Kuurne al meelopen in de Dior fashion show in Caïro. Binnenkort doet hij mee aan de castings voor de Fashion Week in de hoop nog meer opdrachten binnen te halen. “Ik ben nog steeds aan het bekomen van mijn zot avontuur”, doet Elias het hele verhaal uit de doeken.

Afgelopen zomer trok Elias Monstrey (17) uit Kuurne met vrienden naar een popfestival in Nederland, waar hij werd opgemerkt door modellenscout Sjaak Pul van het Amsterdams modellenbureau The Troopers. “Optredens en festivals zijn plekken waar we graag op zoek gaan naar talent”, zegt Sjaak. We hebben daarbij vaak maar een paar seconden de tijd om iemand te screenen, omdat iedereen er vrij snel door elkaar loopt.”

Bij Elias zag hij het meteen. “Mooie blauwe ogen, een kenmerkende kaaklijn, groot en de perfecte lichaamsbouw voor een model. Dus heb ik hem meteen aangesproken.” Elias was met 15 vrienden naar het festival getrokken, voor dé uitstap van de zomer. “Ik was uiteraard erg verrast toen Sjaak voor me stond en zich voorstelde. Ik lachte zelfs wat ongemakkelijk, omdat ik dacht dat het een grapje was. Maar kort daarna werden we al op zijn kantoor uitgenodigd, zodat hij wat verder kennis kon maken met mij en mijn ouders.”

Naar de kapper

Er werd een portfolio opgemaakt, en een filmpje waarin Elias defileert. “Elias was een van de gezichten die ik heb laten zien aan Dior, en ze hebben hem samen met twee andere van mijn jongens uitgekozen voor hun defilé in Caïro.” Aangezien Elias nog minderjarig is, kon hij niet alleen naar Egypte reizen. Sjaak ging met hen mee. “Hij heeft dat echt héél goed gedaan, iedereen was enorm tevreden. Binnenkort doet hij mee aan de castings voor de opkomende fashion week in Parijs en Milaan. Ik acht de kans heel groot dat hier nog opdrachten uitkomen: wie heeft mogen lopen voor Dior, krijgt altijd wat meer aandacht bij de selecties.”

“Die ervaring was zó onvergetelijk, ik wil hier zeker mee verder”

Elias heeft nog even getwijfeld of hij dat wel zou doen, modellenwerk. “Ik ben eigenlijk niet echt bezig met mijn looks. Ik heb geluk gehad dat ik net naar de kapper was geweest deze zomer, want anders was Sjaak me zéker straal voorbij gelopen”, lacht hij. “Ik sta ’ s ochtends amper voor de spiegel. Ik trek m’n kleren aan, en húp, ik ben weg naar school. Maar ik ben wel heel blij dat ik ‘ja’ gezegd heb. Die ervaring was zó onvergetelijk, ik wil hier zeker mee verder. Verder studeren is sowieso niets voor mij, ik hou echt niet van school. Ik dacht eerder aan een carrière in het leger. Maar wie weet hoe het nu verder loopt…”

Overspoeld door berichtjes

De modeshow van Dior vond plaats naast de bekende piramides. “Heel zot gewoon om daar te lopen, in een wereld die zo anders is dan de mijne was”, zegt Elias. “Ik heb er in één klap heel veel nieuwe mensen leren kennen, uit Amerika, uit Japan, uit Zuid-Korea,… Ik ben al de hele dag aan het bekomen van mijn zot avontuur.”



Mama Eveline Van Haverbeke en papa Benny Monstrey konden niet mee naar Caïro, maar ze zaten wel gekluisterd aan de livestream achter hun pc. “Zo gek om hem daar opeens tussen te zien lopen, onze Elias, op die catwalk. We zijn zo fier op hem. We worden nu overspoeld door berichtjes, zelfs van oude leerkrachten van Elias. Fantastisch is dit. We zijn blij dat hij iets heeft gevonden dat hem ligt, hopelijk wordt dit iets dat langer kan duren.”

Elias ziet het alvast niet, waarom net hij uitverkoren werd. “Als ik mezelf bekijk… Ik zie het eerlijk gezegd niet”, lacht hij. “Het is een misvatting dat modellen perfect knap moeten zijn”, zegt scout Pul. “Dat is niet zo. De perfectie vinden onze klanten vaak saai. Modellen moeten iets hebben dat eruit springt.” (JM)