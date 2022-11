Damesmode met Scandinavische toets bij Oscare. in Deerlijk

In het pand waar vroeger Hair by Shirley was gevestigd in Deerlijk, vind je sinds kort de zaak Oscare. Zaakvoerster Janne Vaneeckhoutte gaat resoluut voor betaalbare dameskledij.

Janne Vaneeckhoutte (21) is van buurgemeente Vichte afkomstig en studeerde internationaal ondernemen aan de Arteveldehogeschool in Gent. “Al van kleins af aan droomde ik ervan om deel uit te maken van de modewereld”, start Janne haar verhaal. “Hoe ‘ouder’ ik werd, hoe meer het me stimuleerde om iets met mode te doen. Nu komt mijn droom uit.”

Uniek en trendy

“De naam Oscare. (met een punt achter) is een verwijzing naar mijn kindertijd. Ik heb altijd een hondje gewild dat Oscar moest heten. Veel gezaagd en gezeurd, maar uiteindelijk is er nooit een blaffend familielid bijgekomen… Ik verkoop dameskledij, vaak met een Scandinavisch kantje. Ik ga voor uniek, trendy en kwaliteitsvol tegen betaalbare prijzen.”

Eigen stijl

“Ook ambachtelijk en Belgisch zie ik best zitten. Ik wil mijn eigen stijl aan de wereld laten zien. Alles is ook te verkrijgen via mijn webshop. De winkel is open op maandag van 13.30 tot 18 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur en op zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur.” (DRD)

Oscare., Schoolstraat 10/1, Deerlijk, 0477 03 34 09, www.oscare-official.com