Charlotte voor Chanel

Charlotte Casiraghi, dochter van Caroline van Monaco en kleindochter van Grace Kelly, is het gezicht van de pre herfstcollectie van Chanel. Charlotte, die als twee druppels water op haar mama lijkt, heeft van kinds af aan een goede band met dit Parijse modehuis, ook al omdat mama Caroline goed bevriend was met Karl Lagerfeld. Dit is niet haar eerste samenwerking met Chanel: in januari 2022 opende Charlotte de haute coutureshow van Chanel te paard.

