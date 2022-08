Bruggeling Lukas De Voogt lanceert broek in tapijtstof

Lukas De Voogt uit Sint-Andries lanceert zijn kledinglijn [LU·AS]. Het statement piece van de collectie is een broek gemaakt uit tapijtstof en met het gezicht op van de Amerikaanse rapper Travis Scott. “Het is mijn bedoeling om jongeren kennis te laten maken met tapisserie en het stofje weer populair te maken.”

Lukas (19) is de zoon van Stefaan De Voogt en Inge Dermul. Hij heeft een zus, Marloes. Het gezin woonde altijd in Oostkamp, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Sint-Andries. Lukas volgde twee jaar middelbaar onderwijs aan het Sint-Andreasinstituut op de Garenmarkt, daarna vier jaar sportwetenschappen aan het VHSI. Voor zijn hogere studies koos Lukas om een heel andere weg in te slaan. De Bruggeling start straks zijn tweede jaar Internationaal Ondernemen aan de Arteveldehogeschool in Gent. Een studierichting die hem helemaal ligt en die hem in januari 2023 tot in Chicago brengt. Daar zal hij vijf maanden studeren aan de North Park University.

Eigen kledinglijn

Maar ook de komende maanden beloven heel interessant te worden voor Lukas. Hij heeft recent namelijk zijn eigen kledingmerk opgestart. Dat lanceert hij op woensdag 31 augustus. “Mijn kledingmerk heb ik [LU·AS] gedoopt. De naam verwijst naar de uitspraak van mijn naam, Lukas, in het West-Vlaams zonder de ‘k’ dus. Dit is een beetje een ode aan mijn geboortestad Brugge, omdat ik trots ben op mijn stad en ons dialect”, opent Lukas het gesprek.

Stof met geschiedenis

De eerste collectie telt onder meer een broek gemaakt uit wandtapijten. “Tapisserie is een hele leuke stof om mee te werken. Maar ook om te dragen én het stofje draagt ook heel veel geschiedenis met zich mee. Zo gebruikten de minder rijke inwoners van Brugge destijds wandtapijten om hun huis te isoleren en om het warm te houden. Dat was toen een goedkopere optie. Hierdoor hebben heel wat tapijtfabrieken zich oorspronkelijk gevestigd in West-Vlaanderen. Nu merk je dat nog steeds aan de veel tapisseriewinkels in de winkelstraten van Brugge. Om inspiratie op te doen voor mijn kleding, bezochte ik die winkels en kwam ik aan de praat met een eigenaar van een tapisseriewinkel. Zij was heel erg enthousiast om te horen dat jongeren terug bezig zijn met de stof en hoopte om ooit van ‘tapisserie’ werelderfgoed te maken”, geeft Lukas een woordje uitleg over zijn research.

Nu is het de bedoeling van de Bruggeling om met zijn kleding jongeren kennis te laten maken met tapisserie en het terug populair te maken onder de jeugd. “Zo krijgt de stof weer de waardering die ze zou moeten hebben, zeker wetende welke rol het heeft gespeeld voor onze stad.”

De stof combineert Lukas in de eerste collectie met een beeld van de Amerikaanse rapper Travis Scott. “Zo wordt de broek naast enkel de stof ook aantrekkelijk voor de jeugd om ze te dragen.”

Boodschap voor Kanye

De trui uit de collectie bevat op de achterzijde de naam van één van Travis Scott’s bekendste liedjes. “Die song bevat een boodschap die ik wil verspreiden, namelijk Stop trying to be god. De rapper wil beschouwd worden als een gewoon mens en niet als een god. Hij raadt aan alle bekende mensen hetzelfde te doen. Het zou ook een boodschap zijn voor zijn ex-schoonbroer Kanye West, al heeft Scott dat zelf niet bevestigd. Dat zal wel een mysterie blijven.”