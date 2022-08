Anderson .Paak brengt ode aan Vans’ meest iconische stijlen in de nieuwe ‘Classic since forever’ campagne

What’s in a name? Als het die van de Amerikaanse Anderson. Paak betreft, heel veel. De Amerikaanse rapper en vocalist brengt een mix van R&B, hiphop, elektronische elementen met invloeden van 70s soul op hoger niveau. Met een diepgaande kennis van -en waardering voor- de klassiekers. Of het nu gaat om muziek maken of zijn “Vanderson” collectie met Vans, .Paak’s projecten zijn een eerbetoon aan iconen uit het verleden door de lessen die hun kunst biedt te versmelten met zijn unieke muzikale en creatieve expressie.





© Arielle Bobb Willis Arielle Bobb Willis

Verleden en heden op zo’n manier samenbrengen is geen kleine prestatie, maar wie beter dan de achtvoudig Grammy-award winnaar met zijn grenzeloze creativiteit en unieke, rebelse stijl. In 2007 verliet .Paak als ambitieuze 21-jarige zijn geboortestad Oxnard in Californië en trok naar Hollywood om zich in te schrijven in de drumschool. Hij had een baan nodig om zijn schoolgeld te kunnen betalen en die vond hij als verkoopmedewerker in een Vans-winkel in Canoga Park in Los Angeles. Nu, 15 jaar later, weet .Paak zijn volledige leven toe te wijden aan zijn muzikale passie én is Vans trots hem tot lid van de Vans familie te rekenen.

.Paak begrijpt hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan zijn roots en te vertrouwen op zijn smaak. De Vans Classics-lijn vormen een cruciaal deel van de roots en smaak van de Amerikaanse muzikant. De collectie bestaat uit de meest tijdloze stijlen van Vans – de Authentic, Era, Slip-On, Sk8 Hi en Old Skool.





Elk paar uit de Vans Classics-lijn wordt uitgelicht in een nieuw campagne waarin .Paak drumt in zijn volledig op de jaren ’70 geïnspireerde Silk Sonic-regalia, inclusief zijn kenmerkende paddenstoelpruik.